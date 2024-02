AL: Tuulivoimalan lapa hajosi kovassa tuulessa

Tuulivoimalan lapa katkesi kovassa tuulessa Satakunnassa sijaitsevassa Ratinperän tuulivoimapuistossa, uutisoi Aamulehti.

Pelastuslaitos painottaa, että tuulivoimapuiston alueelle ei pidä nyt mennä. Katkennut lapa painaa 14 tonnia, joten putoava romu voi olla hyvin painavaa.

Alueen päivystävä palomestari Timo Silvan kertoo, että kaikki alueen tuulivoimalat on pysäytetty ja alueelle on järjestetty vartiointi. Hänen mukaansa tuulivoimalan lavan katkeaminen on erittäin harvinaista.

Aamulehden mukaan alueen läheisillä sääasemilla mitattiin 14 metriin sekunnissa yltäviä tuulenpuuskia.

Ratinperän tuulivoimapuistossa on yhteensä yhdeksän kolmen megawatin tuulivoimalaa.