AL: Tällainen peräkärry on yllättävä kolaririski

A H Trans Oy:n logistiikkavastaava Antti Heikkilä sanoo Aamulehdelle, että henkilöauton vetämä peräkärry voi yllättää ammattiautoilijan pahanpäiväisesti etenkin, jos sen valot eivät toimi.

Mikäli kärryn päällä on vielä suojakuomu, ei rekan kuljettaja näe hytistään kärryä vetävän henkilöauton valoja. Aikaa reagoida törmäyksen välttämiseksi voi olla hyvin vähän.

– Nopeus on monesti pienempi kuin kuorma-auton matkavauhti, ja silloin peräkärryn perä tulee todella äkkiä vastaan. Jos kärryssä on vielä jotain valohämminkiä, aikaa on vielä vähemmän, Heikkilä varoittaa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Timo Auressalmi sanoo, että peräkärryjen huonoa kuntoa selittää usein ikä. Hän toivoisikin, että kärryjen kunto tarkistettaisiin, kun se on ylittänyt tietyn iän.

– Ongelmat kumuloituvat iän myötä. Kärry voi olla 30–40 vuotta käytössä, ja silloin on jo isompia ongelmia, jos korjauksia ei ole tehty. Esimerkiksi pohjalevy voi olla todella pehmeä ja niitit kuluneet niin, että levystä voi pudota ajon aikana palasia. Renkaat voivat olla kovat ja liukkaat, eivätkä välttämättä kestä kovaa kuormaa, hän listaa.

Jarruttoman kevytperäkärryn, jonka luokittelumassa on korkeintaan 750 kiloa, määräaikaiskatsastukseen ei lain mukaan ole pakkoa. Kärryjä valvovat ainoastaan poliisit osana yleistä liikennevalvontaansa. Kärryjä käytetäänkin usein sen enempää tarkistelematta, eikä lakia aina viitsitä noudattaa.

– On esimerkiksi kaverilta lainattu kärryä, ja huomataan, että virtajohto ei sovi omaan autoon. Valoisalla säällä moni ottaa sen riskin, että lähtee ajamaan ilman valoja, Auressalmi kertoo.

– Aika vähän ihan pimeitä kärryjä tavataan muuten kuin päivänvalossa. Pimeään aikaan valot tarkistetaan paremmin. Ja jos on sellainen kärry, jossa on kaikki sökönä, eikä esimerkiksi virtajohtoa ollenkaan, voidaan siitä ottaa kilpi pois ja määrätä kärry valvontakatsastukseen.