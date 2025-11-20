Al-Qaida on valtaamassa Malin

Länsiafrikkalainen Malin tasavalta uhkaa päätyä Al-Qaidan Afrikan-haaran eli ”Islamin ja muslimien tukiryhmän” (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM) haltuun. Ryhmä on katkaissut polttoaine- ja elintarviketoimiotukset pääkaupunki Bamakoon, joka on nyt päätymässä kaaokseen.

Yhdysvaltojen suurlähetystöä ollaan jo evakuoimassa. Ranska on kehottanut kansalaisiaan poistumaan maasta välittömästi.

Al-Qaida heikkeni arabimaissa mutta menestyi Länsi-Afrikassa

JNIMillä on Wall Street Journalin Lähi-idän kirjeenvaihtajan Benoît Fauconin mukaan läheiset yhteydet Talibaniin sekä Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevaan Al-Qaidan keskukseen fyysisestä etäisyydestä huolimatta.

Al-Qaida menetti tukeaan arabimaissa, mutta se on menestynyt Länsi-Afrikan Sahelin alueella, jossa Sahara ja savannit kohtaavat. Ryhmällä on noin 6000 taistelijaa ja sen toiminta levittäytyy Malin lisäksi Burkina Fason ja Nigerin alueille. Malista on nyt tullut globaalin islamilaisen terrorismin keskus.

Alkujaan entinen siirtomaaisäntä Ranska soti amerikkalaisten tuella Malissa islamisteja vastaan vuodesta 2014 lähtien. Ranskan muukalaislegioonan kahdeksan vuotta kestänyt operaatio Barkhane ainoastaan hillitsi, mutta ei kukistanut JNIM-ryhmää.

Vuonna 2020 Malissa kaappasivat vallan sotilaat, jotka olivat tyytymättömiä islamistien vastaisen kampanjan edistymiseen. Seuraavana vuonna tehtiin uusi sotilasvallankaappaus ja valtaan tullut sotilasjuntta karkotti länsimaiset joukot. Marraskuussa 2022 Ranskan muukalaislegioona jätti maan.

Venäläiset vain pahensivat ongelmaa

Malin uusi presidentti, kenraali Assimi Goita päätti kysyä Venäjältä ja Wagner-yksityisarmeijalta apua. Venäläisten keinona oli poltetun maan taktiikka, jossa kylät asukkaineen tuhottiin. Tarkoitus olisi, että näin Al-Qaida ”pyyhittäisiin” pois ja terrori herättäisi pelkoa, joka veisi tuen islamisteilta.

– [Malin konfliktissa] jokainen osapuoli tappaa pääasiassa puolustuskyvyttömiä siviilejä, mutta tilastot kertovat, että suurin osa on Wagnerin tappamia. Juuri se joukko, jonka piti toimia terrorismia vastaan. Toisiksi suurin ryhmä on Malin armeija ja sitä tukevat asejoukot. Sitten ISIS ja Al-Qaida, kertoo Faucon.

Venäläisen ratkaisutavan vaikutus olikin päinvastainen. Al-Qaidan/JNIMin tuki kasvoi ja kyläläiset alkoivat hakea siltä suojaa venäläisiltä ja malilaisjoukoilta.

– Monet ihmiset alkoivat ajatella, että jos joudun tapetuksi, voin yhtä hyvin liittyä pahiksiin, koska tässä yhteydessä pahikset ovat listan loppupäässä eivätkä niin pahoja kuin venäläiset ja heidän malilaiset liittolaisensa, huomauttaa Faucon.

JNIM sai haltuunsa kultakaivoksia, alkoi kiristää asukkailta suojelurahaa sekä ansaitsi huumeiden ja ihmisten salakuljetuksella.

Wagner-joukot myös kärsivät kovia tappioita alueen alkuperäiskansaa tuaregeja vastaan. Aavikkosodan mestareina tunnetut tuaregit käyvät omaa sotaansa kotimaansa Azawadin itsenäisyyden puolesta. Islamistit ja tuaregit ovat välillä sotineet keskenään, mutta tehneet yhteistyötä, kun vihollinen on yhdistänyt.

Kesäkuussa 2025 Assimi Goita sopi Moskovassa, että Wagner-palkka-armeijan joukot vetäytyvät ja tilalle tulee uusi Venäjän puolustusministeriön Africa Corps. Tämä joukko ei tuntenut lainkaan paikallisia olosuhteita tai maastoa, vaikka miehistö oli pääasiassa samaa kuin Wagnerissa.

JNIMin alkoi iskeä tuhoisasti venäläisten saattueita vastaan saaden valtavasti sotasaalista, mukaan lukien raskasta aseistusta. Nyt se on alkanut edetä tämän venäläisiltä saadun aseistuksen turvin.

Pääkaupunki saarrettu

JNIMin on onnistunut saartaa Bamako, joka sijaitsee keskellä maata. Mali on sisämaavaltio, joka on riippuvainen tuonnista. Ryhmä alkoi iskeä polttoainekuljetuksia vastaan katkaisten näin maan logistiset elinehdot.

Malin armeija taas ei ole voinut tehdä mitään, koska siltä puuttuu polttoaine. Panssarit ja ajoneuvot eivät liiku, helikopterit ja lentokoneet eivät lennä.

Nyt polttoainejonot tukkivat Bamakon kadut ja ihmiset odottavat päiviä saadakseen bensiiniä. Sähkökatkot ovat yleistyneet, koulut ovat olleet suljettuina kaksi viikkoa ja elintarvikkeiden hinnat ovat jyrkässä nousussa. Kun Malissa näkyvät ranskalaiset televisiokanavat kertoivat tästä, sotilasjuntta lopetti niiden lähettämisen.

JNIM liikkuu erityisesti moottoripyörillä ja on siten nopealiikkeinen kuin ratsuväki. Malin armeija voi vallata operaatiossaan jonkin alueen, mutta armeijan lähdettyä JNIM palaa takaisin alueelle.

Ryhmä on levittäytynyt kaikkialle hämähäkinverkon tapaan. Nyt sen tarvitsee enää vain odottaa, että hallinto romahtaa ja aika on kypsä täydelle haltuunotolle.