Vuonna 2025 Africa Corpsilla – uudelleen nimetyllä Wagner Groupilla – on ollut Malissa arviolta 2000 palkkasotilasta. Sen päärooli on ollut tukea Malin asevoimien operaatioita maan pohjoisosassa tuaregi-separatisteja vastaan osallistuen myös massamurhiin terrorismin vastaisten operaatioiden varjolla. Samalla se on ottanut hallintaansa Malin kuljetussektorin, maatalouden ja kaivosteollisuuden, joilla on rahoitettu sen toimintaa.

Wagnerin ja sittemmin Africa Corpsin yli kolmen toimintavuoden aikana Malin turvallisuustilanne on vain huonontunut. Alueella toimivat Al-Qaidan ja ISISin paikallisryhmät ovat yhdistäneet voimansa, värvänneet uusia ryhmiä ja laajentuneet uusille alueille. Niihin on liittynyt jopa Malin maavoimien upseereita aina everstejä myöten.

Venäläisillä palkkasotilailla ei ole aiemmin Malissa toimineiden ranskalaisten kokemusta terrorismin vastaisessa toiminnassa eikä resursseja paikallistaa ja eliminoida terroriuhkia. Wagner ja Africa Corps ovat olleet myös täysin riippuvaisia Malin maavoimien logistiikasta. Se olisi tarvinnut paljon lisää aseita ja sotilaita, mutta ne ovat kiinni Ukrainassa, Lähi-idässä ja muualla Afrikassa.

Africa Corps menetti kymmeniä sotilaita väijytyksessä Pohjois-Malissa kesäkuun alussa 2025 eikä ole saavuttanut mitään voittoja, joten Kreml päätti lopettaa erikoisoperaationsa Malissa ja vetää joukot sieltä pois. Venäjän koko operaatio Malissa epäonnistui, koska Wagner ja Africa Corps hävisivät toistuvasti terroristisoluille ja tuaregeille. Siksi Kreml delegoi sotilaalliset operaationsa tällä hetkellä afrikkalaisille palkkasotilaille mutta säilyttää poliittisen ja sotilaallisen läsnäolonsa Malissa.

Vaikka venäläisjoukkojen vetäminen Malista voi näyttää lännen silmissä voitolta, laajemmin tarkasteltuna se ei ole sitä. Terroristiryhmät valtaavat alaa, ja Sahelin alueen epävakaus kasvaa, mikä laukaisee lisää muuttoliikettä Eurooppaan, samalla kun alueelle kohdistuvat investoinnit ja yhteistyö vähenevät.

Kreml jatkaa Afrika Korpsin tukea, mutta tarvitsee joukkoja enemmän Ukrainassa ja Valko- Venäjällä. Siksi Malista pois vedetyt joukot lähetetään todennäköisesti näihin maihin. Mali on edelleen länsivihamielinen maa, mutta ehkä sen kokemukset venäläisistä vielä muuttavat sen asenteen.