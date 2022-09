AL: Diabeteksen hoidossa käytetty lääke loppui apteekeista

Kakkostyypin diabeteksen hoitoon käytettävä Ozempic-lääke on loppunut Suomen apteekeista, Aamulehti kertoo. Syynä on valmisteen saama suuri suosio laihdutuslääkkeenä.

– Pitää paikkansa, kaikki varastot on myyty loppuun. Syynä on poikkeuksellisen suuri kysyntä. Näitä lääkityksiä on nyt syksyn aikana aloitettu tavallista enemmän, kertoo farmaseutti Tuula Niemimäki Yliopiston apteekista AL:lle.

Lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi, joka kuuluu suolistohormoni GLP-1-johdoksiin. Lääkkeellä on havaittu myös selvästi laihduttava vaikutus, mikä on saanut sen kysynnän kasvamaan rajusti syksyn aikana.

Lääkettä saa vain lääkärin määräämällä reseptillä ja sen ensisijainen käyttötarkoitus on diabeteksen hoito. Laihduttavan vaikutuksen vuoksi lääkärit ovat ryhtyneet määräämään lääkettä myös lihavuuden hoitoon.

Niemimäen mukaan diabeetikoille on saatavilla myös paljon muita valmisteita, mutta täysin vastaavaa lääkettä ei ole markkinoilla. Saatavuusongelmien vuoksi lääkkeen käyttöä on rajoitettu pyrkimällä rajaamaan sen käyttö vain ensisijaiseen käyttökohteeseensa eli diabeetikoiden lääkehoitoon