AKT tukee Teollisuusliiton lakkoa satamien saarrolla

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT tukee Teollisuusliiton työehtosopimusneuvotteluja satamien saarrolla.

Saarto alkaa 27. tammikuuta aamulla kello 6 ja päättyy 1. helmikuuta kello 16. Teollisuusliito on antanut lakkovaroituksen samoille päiville.

Saarron piiriin kuuluu teknologia- ja kemianteollisuuden tiettyjä yrityksiä. Saarto koskee kaikkia Suomen satamia.

Käsittelysaarto on työtaistelutoimenpide, jossa työntekijät ovat töissä, mutta eivät käsittele tiettyjen yritysten tavaroita tai lastia.

Myös ammattiliitto JHL tukee Teollisuusliiton sopimusneuvotteluita ja aloittaa käsittelysaarron, joka ulottuu myös raideliikenteen tavarakuljetuksiin.

JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström toivoo, että teollisuuden sopimusneuvottelut liikahtaisivat eteenpäin.

– Edellisen sopimuskierroksen jälkeen inflaatio on nostanut elinkustannuksia selvästi. Samaan aikaan hallituksen leikkaukset laittavat monet työntekijät ahtaalle. Yritykset eivät voi tehdä tulosta ilman motivoitunutta ja ammattitaitoista työvoimaa. On selvää, että palkankorotuksille on nyt kova tarve, Ekström sanoo tiedotteessa.

Tukitoimista ovat ilmoittaneet myös Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM.