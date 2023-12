AKT ryhtyy tukilakkoon, saartaa Teslan Ruotsin-kuljetukset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti torstaina aloittaa sähköautoyhtiö Teslan Ruotsiin suuntautuvien kuljetusten saarron satamissa 20. joulukuuta. Saarto merkitsee, että AKT:n ahtaajat eivät lastaa tai pura Ruotsiin kuljetettavia Tesloja tai niiden komponentteja.

Taustalla on Ruotsissa lokakuun lopulla alkanut Tesla-kiista. Ammattiliito IF Metall vaati Teslaa solmimaan työehtosopimuksen korjaamoidensa työntekijöiden kanssa. Tesla kieltäytyi ja IF Metall aloitti työtaistelut. Sen jälkeen tukilakkojen ­rintamaan on lähtenyt yhdeksän muutakin ruotsalaista liittoa.

AKT ilmoittaa tiedotteessa seuranneensa tarkasti Teslan lakkoa ja sen laajenemista Ruotsissa useiden viikkojen ajan.

– IF Metallilla ja sen ruotsalaisilla työntekijöillä on AKT:n täysi tuki. On olennainen osa pohjoismaista työmarkkinajärjestelmää, että meillä on kattavat työehtosopimukset ja liitot tukevat toisiaan, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

Myös Tanskan suurin ammattiliitto 3F sekä norjalainen Fellesforbundet ovat aiemmin ilmoittaneet tukevansa IF Metallia.