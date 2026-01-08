Ajokortteihin tulossa merkittävä muutos, koskee etenkin yhtä ryhmää

Lakiesitys ajokorttilain muuttamisesta etenee. Muutoksilla on vaikutuksia etenkin nuoriin kuljettajiin. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoo asiasta tiedotteessa.
Ministeriö pyysi 27. lokakuuta – 14. joulukuuta 2025 lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla muutettaisiin ajokorttilakia. Esityksen tavoite on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Lausuntoja saatiin yhteensä 63 kappaletta muun muassa viranomaisilta, järjestöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.
Lausuntopalautteessa kannatettiin laajasti hallituksen esitysluonnoksen tavoitetta nuorten liikenneturvallisuuden edistämisestä. Lausunnoissa suhtauduttiin myös pääosin myönteisesti riskientunnistamiskoulutuksen laajentamiseen sekä uuteen hallinnolliseen seuraamukseen kuljettajantutkinnon teoriakokeessa tehdystä vilpistä. Myös ajokieltokoulutuksen suorittamisvelvoitteen laajentamiseen sekä aiemman ajokortin palauttamisvelvoitteesta luopumiseen suhtauduttiin positiivisesti.
Lausunnonantajien näkemykset jakautuivat erityisesti 17-vuotiaiden kuljettajien henkilöauton ikäpoikkeusluvan myöntämisehtojen tarkentamisesta, yöaikaista ajamista koskevasta kiellosta ja siihen liittyvästä alaikäisen kuljettajan tunnuksesta. Usea lausunnonantaja arvioi muutosehdotusten voivan parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi Onnettomuustietoinstituutti OTI:n mukaan muutosehdotukset kohdistuvat hyvin tärkeimpiin onnettomuustutkinnassa todettuihin riskitekijöihin.
Hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotuksia useiksi nuorten liikenneturvallisuutta edistäviksi toimiksi. Esityksellä muun muassa tarkennettaisiin 17-vuotiaiden kuljettajien henkilöauton ajokortin ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja ja kiellettäisiin 17-vuotiaiden kuljettajien yöaikainen ajaminen henkilöautolla. Kiellon valvontaa varten 17-vuotiaan kuljettajan olisi merkittävä ajoneuvonsa erityisellä tunnuksella.
Hallituksen esityksellä laajennettaisiin henkilöauton ajokortin suorittajilta vaadittavaa riskientunnistamiskoulutusta sekä ajokieltoon määrättyjen uusien kuljettajien ajokieltokoulutuksen suorittamisvelvoitetta. Kuljettajantutkinnon teoriakokeessa vilppiin syyllistyneet voitaisiin määrätä kuuden kuukauden määräaikaiseen kieltoon osallistua kokeeseen uudelleen.
Lisäksi esityksellä luovuttaisiin vaatimuksesta palauttaa vanhentunut ajokortti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Esityksellä tehtäisiin myös eräitä muita muutoksia ajokorttilakiin.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa liikenneturvallisuuden parantamisen tavoitteena on, että Suomessa ei tapahdu liikennekuolemia vuonna 2050. Vaikka liikenneturvallisuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan, tavoitteeseen pääseminen edellyttää lisätoimia. Niitä kohdistetaan erityisesti nuoriin kuljettajiin, jotka ovat yliedustettuina liikenneonnettomuustilastoissa.
Lain valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan kevätkaudella 2026.