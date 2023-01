Ajokeli surkea lähes koko maassa – IS: ”Tapahtumia on riittänyt”

Ajokeli on ollut maanantaina huono lähes koko maassa sankkojen lumisateiden vuoksi.

Tieliikennekeskus Fintrafficin liikenneoperaattori Esa Malinen kertoo Ilta-Sanomille, että pyry on vaikuttanut liikenteen sujuvuuteen Helsingin ja Uudenmaan alueella aamupäivän aikana.

Fintraffic varoitti aiemmin maanantaina ajokelin olevan paikoin huono lumisateen, jäätävän sateen, lumisten tienpintojen ja pöllyävän lumen takia.

– Tapahtumia on riittänyt. Jonkin verran on tapahtunut peltikolareita ja pyörähtämisiä. Myös raskasta kalustoa on ollut jumissa mäkisillä tieosuuksilla, Malinen luettelee IS:lle.

– Haasteet jatkuvat varmasti vähintään iltaan asti. Paluuliikenne työpaikoilta on alkamaisillaan ja lumisade näyttää jatkuvan. Toiset tiet on aurattu paremmin kuin toiset.

Huonon ajokelin varoitus on voimassa puolille öin saakka. Uudellamaalla varoitetaan erittäin huonosta kelistä.

Ongelmia aiheuttavat Malisen mukaan pakkanen, joka liukastaa teitä ja lumen pöllyäminen, joka haittaa näkyvyyttä.

– Erityisen tarkkana on oltava kaistanvaihdoissa.

Iltalehdessä liikenneoperaattori kertoo aamuruuhkan menneen kohtuullisen sujuvasti, mutta iltapäivän myötä tilanne eskaloitui. Lumisade ja pakkanen ovat liukastaneet teiden pintoja. Pöllyävä lumi heikentää näkyvyyttä.

Maanantaina aamupäivällä ongelmia ilmeni valtateillä ja pääkaupunkiseudun kehäteillä. Ajokelin odotettiin pysyvän haastavana iltaan asti.

– Jos ei ole pakko lähteä, älä mene.

Fintraffic kertoo, että Helsingissä Ilmalan ratapihalla oli maanantaina sähköratavaurio, minkä johdosta junien siirtämisessä huoltoraiteilta Helsingin rautatieasemalle on viiveitä. Helsingistä lähteville junille aiheutuu myöhästymisiä ja yksittäisiä peruutuksia kello 18.00 asti.

– Kaukojunaliikenteessä myöhästymiset ovat 15–60 minuuttia. Lähiliikenteessä myöhästymiset ovat noin 5–15 minuuttia sekä yksittäisiä peruutuksia.