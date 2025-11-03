Ajoi vastaantulevien kaistalla Mannerheimintiellä – sai sakot

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut 1. marraskuuta tapahtuneesta tilanteesta Helsingin Mannerheimintiellä.
Iltapäivällä kello 14 aikaan Salomonkadulla passissa ollut poliisipartio havaitsi auton ajavan raitiovaunun eteen Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaan edustalla.
– Kääntyi risteyksestä raitiovaunun eteen joka joutui jarruttamaan estääkseen törmäyksen. Jatkoi matkaansa vastaantulevien kaistaa pitkin, kertoo Pasterstein viestissään X-palvelussa.
Poliisi pysäytti autoilijan vastaantulevien kaistalla Postitalon edessä. Kuljettaja sai 18 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) November 3, 2025