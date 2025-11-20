Ajoi risteyksessä päin punaisia – 16 päiväsakkoa

Helsingin liikennevalvonnan päällikkö, ylikomissario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä liikennevalvontavideon Meiran paahtimon edestä Helsingissä Aleksis Kiven Kadun ja Sturenkadun risteyksessä. Kyse on koulutiestä, koska lähellä sijaitsee muun muassa Aleksis Kiven peruskoulu ja Åshöjdens grundskola.

– Ei noudattanut punaista liikennevaloa, etäisyys pääopastimeen noin 15 metriä valon vaihtuessa punaiseksi. 16 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Videolla näkyy tummansininen pakettiauto, joka ajaa itse asiassa jo punaisia päin ajavan bussin ja kuorma-auton perässä. Pakettiauton perässä tullut henkilöauto pysähtyi valoihin.

Koska sakotetuksi tuli punaisia valoja päin viimeisenä ajanut auto, ovat jotkut kommentoijat kysyneet, miksi bussia tai kuorma-autoa ei sakotettu.

– Kirurgikin leikkaa vain yhden potilaan kerralla, vastaa Pasterstein.