Verkkouutiset

Päin punaisia. (Kuvakaappaus videolta. X/Dennis Pasterstein)

Ajoi risteyksessä päin punaisia – 16 päiväsakkoa

  • Julkaistu 20.11.2025 | 17:38
  • Päivitetty 20.11.2025 | 17:38
  • Liikenne
Pakettiauto yritti livahtaa päin punaisia bussin ja kuorma-auton perässä.
Helsingin liikennevalvonnan päällikkö, ylikomissario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä liikennevalvontavideon Meiran paahtimon edestä Helsingissä Aleksis Kiven Kadun ja Sturenkadun risteyksessä. Kyse on koulutiestä, koska lähellä sijaitsee muun muassa Aleksis Kiven peruskoulu ja Åshöjdens grundskola.

– Ei noudattanut punaista liikennevaloa, etäisyys pääopastimeen noin 15 metriä valon vaihtuessa punaiseksi. 16 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Videolla näkyy tummansininen pakettiauto, joka ajaa itse asiassa jo punaisia päin ajavan bussin ja kuorma-auton perässä. Pakettiauton perässä tullut henkilöauto pysähtyi valoihin.

Koska sakotetuksi tuli punaisia valoja päin viimeisenä ajanut auto, ovat jotkut kommentoijat kysyneet, miksi bussia tai kuorma-autoa ei sakotettu.

– Kirurgikin leikkaa vain yhden potilaan kerralla, vastaa Pasterstein.

