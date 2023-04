Ajoi kiellettyyn ajosuuntaan, 12 päiväsakkoa

Itäväylällä kiellettyyn ajosuuntaan ajanut autoilija sai 12 päiväsakon rangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein Twitterissä.

– Liikenteessä pitää jatkuvasti olla tarkkana, onneksi kukaan ei tullut tällä kertaa vastaan. Onnettomuuden ainekset olivat ”ilmassa”, Pasterstein kommentoi.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut tallenteen poliisin ajokameran tallenteelta, joka on katsottavissa tämän jutun lopussa. Videolta on havaittavissa, kuinka henkilöauton kuljettaja ajaa Itäväylällä väärään suuntaan piittaamatta kiellettyä ajosuuntaa osoittavasta liikennemerkistä.

Video päättyy siihen, kun liikennerikkeen havainnut poliisipartio lähtee kuljettajan perään.