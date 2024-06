Ajattele ensin – ostoksen maksaminen ennakkoon voi olla riskipeliä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnassa on tänä vuonna ollut käsittelyssä useampia tapauksia, joissa asiakkaat ovat maksaneet tavaran tai palvelun ennakkoon, mutta eivät ole saaneet sitä tai heille ei ole palautettu rahoja tilauksen peruutuksen jälkeen.

Ennakkomaksu tarkoittaa maksua, joka suoritetaan etukäteen ennen kuin tavara tai palvelu on toimitettu tai suoritettu. Normaalisti kuluttajakaupassa tavara maksetaan ja luovutetaan samaan aikaan. Eräillä aloilla, kuten esimerkiksi huonekalukaupassa, on kuitenkin yleistä, että kuluttaja maksaa tavaran ennakkoon tilauksen yhteydessä.

Ennakkoon maksamisessa riskinä on se, ettei myyjä toimita tavaraa tai suorita palvelua tai myyjä voi kieltäytyä palauttamasta ennakkoon suoritettua maksua, kun kuluttaja vaatii viivästystilanteessa kaupan purkua.

Näin on kuluttajaviranomaisen mukaan käynyt tänä vuonna muun muassa huonekaluliike Lux Beds From North Oy:n ja remontteja ja muita kodin palveluita tarjoavan Hero 24 Oy:n tapauksissa.

– Jos kuluttaja maksaa kauppahinnan ennakkoon, hän menettää sopimuksessa keskeisimmän oikeussuojakeinonsa eli oikeuden pidättäytyä maksusta virhe- ja viivästystilanteissa, sanoo johtava asiantuntija Raija Marttala.

Toimi näin, jos yritys tarjoaa maksutavaksi vain ennakkomaksua

• Jos yritys vaatii ennakkomaksua, kannattaa sopia, että hinnasta maksetaan ennakkoon vain osa.

• Turvallisin ennakkomaksutapa on luottokortti tai muu ostosten rahoittamiseksi tarjottu luotto. Jos ennakkomaksu on maksettu luottokortilla, voit vaatia hyvitystä myyjän lisäksi luotonantajalta. Luotonantajan puoleen voi kääntyä, jos yritys ei toimita palvelua, siitä on laskutettu väärin tai palvelussa on myyjän vastuulle kuuluva virhe. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

• Voit vaatia myös maksukortin debit-ominaisuudella maksetuista ostoksista hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut.

• Yrityksen luotettavuutta voi arvioida esimerkiksi tarkastamalla ilmoittaako yritys selkeästi yhteystietonsa ja selvittämällä yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi) kuinka pitkään yritys on toiminut. Yrityksen taustoja kannattaa selvittää myös hakukoneista etsimällä muiden kokemuksia.

• Kysy myös muita maksuvaihtoehtoja. Jos maksu tavaran saamisen jälkeen ei käy, esimerkiksi kohtuullisen käsirahan käyttö on parempi vaihtoehto kuin koko hinnan maksaminen etukäteen. Valmismatkoissa, talopaketeissa ja suurissa rakennusurakoissa kuluttajien maksamia ennakkomaksuja turvaa laissa määrätty elinkeinonharjoittajan maksama vakuus.

• Mieti, voitko tehdä hankinnan muualta kohtuullisemmin ehdoin.