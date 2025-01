Aiotko sijoittaa kryptoihin? Näillä virheillä menetät kaiken

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen kiinnostaa yhä useampaa. Kryptot voivat tuntua entistä houkuttelevimmilta, jos on sattunut lukemaan uutisia äkillisesti nousseista kryptokursseista. Toisinaan kryptovaluuttojen on väitetty olevan jopa helppo ja nopea tie rikkauksiin.

Ennen kryptovaluuttoihin sijoittamista kannattaa kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin. Tyypillinen aloittajan virhe on sijoittaa rahansa sellaiseen, josta ei ymmärrä mitään. Siksi ennen sijoittamista onkin oleellisen tärkeä ensin ymmärtää, mikä kryptovaluutta on ja miten se toimii.

Tässä mielessä kryptovaluutat eivät poikkea muista sijoitusmuodoista. Nordnetin osakestrategin Jukka Oksaharjun mukaan kaikessa sijoittamisessa on tärkeää ymmärtää se, mihin sijoittaa. Se pätee myös kryptovaluuttoihin.

– Pelkästään viime aikojen kurssinousijaan sijoittaminen vailla ymmärrystä sijoituskohteesta itsestään johtaa helposti kaltevalle pinnalle. Vaikka sijoittaja uskoisi kryptovaluuttojen suosion trendinomaiseen kasvuun, on vähimmillään arvioitava yksittäisen kryptovaluutan suosion oletettua kehitystä suhteessa muihin kryptovaluuttoihin, Oksaharju sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa samaa ajattelumallia voi hyvin soveltaa myös perinteisempiin valuuttoihin.

– Miksi vaihtaisin eurojani dollareihin alkaneeksi vuodeksi?, Oksaharju havainnollistaa.

Kryptovaluuttoihin sijoittavan kannattaa muistaa myös se, että niiden ero perinteisempiin sijoituskohteisiin on ilmeinen.

– Osakkeiden taustalta löytyy liiketoiminta, joka parhaimmillaan kasvaa tulokseltaan ja maksaa sijoittajalle osinkoja. Asuntosijoittaja voi saada vuokratuloja. Metsänomistaja voi saada puun myyntituloja. Korkosijoittaja voi saada korkotuloja, Oksaharju erittelee.

Hänen mukaansa valuutta itsessään ei tuota rakenteellisesti mitään, vaan sen kokonaistuotto-odotus perustuu täysin mahdolliseen arvonmuutokseen.

– Tästä näkökulmasta tarkastellen kyseessä on keskimääräistä selvästi korkeamman riskin sijoituskohde, hän huomauttaa.

Nordnetin sijoitusstrategin Jukka Oksaharjun mukaan kryptovaluutat eivät sovi aloitteleville sijoittajille. NORDNET

Vaikka kryptovaluutat poikkeavat merkittävästi perinteisemmistä sijoittamisen muodoista, tietyt sijoittamisen säännöt pätevät myös niihin.

– Yleisesti sijoitustoiminnassa ei kannata laittaa kaikkia munia samaan koriin. Hajautus on siis syytä pitää mielessä myös kryptovaluuttoihin sijoittaessa.

Hänen mukaansa vain aniharvan kannattaa pääasiallisesti sijoittaa kryptovaluuttoihin.

– Perinteisemmät sijoituskohteet ovat suurelle yleisölle lähtökohtaisesti paremmin soveltuvia ennen kaikkea siksi, että niissä sijoittaja todennäköisemmin tuntee ja ymmärtää sijoituskohteiden arvonmuodostusta.

– Lisäksi ajallinen hajautus voi tuoda hyötyjä: kaikkia panoksia ei välttämättä kannata sijoittaa yhdellä kerralla, Oksaharju neuvoo.

Millaiselle sijoittajalle kryptovaluuttajat sitten sopivat?

Oksaharjun mukaan kryptovaluutat voivat soveltua korkean riskinsietokyvyn ja riskinottohalun omaavalle sijoittajalle.

– Lisäksi on olennaista, että sijoittaja ymmärtää kryptovaluuttojen arvonmuodostuksen periaatteet ja tuntee riittävällä tarkkuudella sijoituskohteet.

Korkean riskiprofiilinsa vuoksi kryptovaluuttojen soveltuvuus on aina selvitettävä sijoittajakohtaisesti.

– Soveltuvassakin tapauksessa kryptovaluutat näyttäytyvät mahdollisina sijoituskohteina pikemminkin hajautusta täydentävinä kohteina kuin sijoitussalkun ytimen muodostavina kohteina, Oksaharju vastaa.

Osakestrategilla on suora vastaus myös siihen, millaisille sijoittajille kryptovaluutat eivät ole sopiva vaihtoehto.

– Nyrkkisääntönä sanoisin, että valtaosalle tuottavia ja turvaavia sijoituskohteita etsivistä rivikansalaisista kryptovaluutat eivät ole nykytilanteessa lainkaan soveltuvia sijoituskohteita. Kyseessä ei ole varsinkaan aloittelijalle tai riskiä karttavalle sijoittajalle soveltuva sijoitusinstrumentti, Oksaharju huomauttaa.

Kryptovaluutoilla voi käydä kauppaa useassa palvelussa. Alustan luotettavuus kannattaa selvittää etukäteen tarkasti. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Mieti tarkkaan, minkä sivuston kautta sijoitat

Verkossa toimii lukuisia palveluita, joiden kautta on mahdollista sijoittaa kryptovaluuttoihin. Palvelua valittaessa sijoittajan kannattaa olla tarkkana, sillä joukossa on myös huijauksia. Viime vuosina esiin on tullut lukuisia tapauksia, joissa ihmiset ovat menettäneet tuntuviakin summia kaupankäyntipalveluiksi naamioitujen huijaussivustojen kautta.

Oksaharjun mukaan ei ole olemassa mitään aukotonta tapaa tunnistaa luotettavia tahoja. Hänen mukaansa lähtökohtaisesti on hyvä asia, jos kryptovaluutta on jo ehtinyt vakiinnuttaa asemaansa markkinoilla ja sivusto lukeutuu alansa johtaviin toimijoihin.

– Suoranaisesti mikään yksittäinen piirre ei varmuudella paljasta huijausta, mutta on usein eduksi, että palvelu on ehtinyt vakiinnuttaa asemansa markkinoilla ja että sillä on olemassa todistettua toimintahistoriaa, Oksaharju toteaa.

Oksaharju ei Nordnetin edustajana ota kantaa muiden sijoitusalustojen luotettavuuteen. Markkinoilta löytyy useita tunnettuja kryptovaluuttojen sijoituspalveluita. Yksi niistä on Finanssivalvonnan hyväksynnällä toimiva Coinmotion, josta saa palvelua myös suomeksi.

Finanssialan varautumisen ja rikostorjunnan johtajan Niko Saxholmin mukaan pelkän sivuston perusteella tärkeämpää on tiedostaa se, miten kyseiselle sivustolle on päätynyt. Hän kommentoi aihetta pelkästään kryptohuijausten osalta.

Sivustolle on voinut päätyä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa olleen mainoksen, Googlen hakutuloksen tai sähköpostiin saapuneen pyytämättömän linkin kautta.

Saxholmin mukaan tietyt piirteet sivustossa voivat kuitenkin viitata siihen, että kyseessä on huijaus.

– Ympärivuorokautinen asiakaspalvelu on melkoinen harvinaisuus, mutta kryptohuijauksissa on yhteisenä nimittäjänä monesti salamannopea asiakaspalvelu.

Hänen mukaansa huijaussivustoilla on yleensä myös erillinen näkymäsivu, jolta omien tuottojen kasvua voi seurata.

– Siellä on näön vuoksi myös laskevaa kurssia, mutta yhteisenä nimittäjänä on voimakkaasti nousevat kurssit.

Monesti myös huijaukseen kuuluu, että uhrille uskotellaan palvelun ”käyvän menestyksekästä kauppaa” kryptovaluutoilla, joka hämärtää uhrin mahdollisuutta seurata kurssimuutoksia aitojen kryptorahojen osalta.

Kryptovaluuttojen on toisinaan väitetty olevan nopea tie rikkauksiin. Totuus voi olla aivan toinen. PIXABAY

Huijarit ovat kekseliäitä

Siihen on Saxholmin mukaan mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta, miten huijaukset etenevät. Asia riippuu paljon myös siitä, mitä kautta sivustolle on päätynyt. Huijaus on voinut alkaa joko hakukonetuloksen, sähköpostilinkin tai romanssihuijauksen kautta. Ihmisiä on saatu lankeamaan huijauksiin myös puhelinsoittojen avulla.

– Huijarit ovat kekseliäitä ja heillä on kaikki sähköiset kanavat uhrien tavoittamiseksi.

Kryptohuijauksissa rahat viedään joko suoralla sijoitustoiminnalla tai ”palvelumaksuilla” tai lunastuksen yhteydessä maksettavilla ”veroilla”.

– Sen lisäksi sijoitettujen rahojen jo mentyä voidaan ottaa yhteyttä ”Interpolin” tai ”Pinkertonin” tai jonkun tahon toimesta ja uskotellaan, että taholle maksamalla voisi saada rosvoilta rahansa takaisin. Ei saa. Tätä kokonaisuutta rikolliset kutsuvat ”sian teurastamiseksi”, Saxholm vastaa.

Saxholmin tiedossa on tapauksia, joissa huijauspalveluihin on ”sijoitettu” vuosia. Silloin tappiot ovat voineet nousta todella suuriksi.

Jos ja kun uhri tajuaa joutuneensa kryptohuijauksen kohteeksi, todennäköisyys rahojen takaisin saamiseksi on pieni.

– Kryptohuijaukseen siirretyt varat jatkavat saman tien matkaansa ja uhri yleensä vaan sijoittaa lisää, koska kurssi nousee jatkuvasti.

Joillekin huijauksille tyypillistä on, että uhrille saatetaan aluksi maksaa pienempiä pääoman nostoja alussa. Näin uhri saadaan kuvittelemaan, että kyse on luotettavasta palvelusta ja hän uskaltaa sijoittaa sinne suurempia summia.

– Eli kun ensimmäinen 250 euron sijoitus kasvaa salamana 500 euroon, niin sen voi jopa saada tililleen. Olen kuullut, että myös useampia nostoja on voitu uhrin antaa tehdä, jotta on varmistuttu, että koukku niellään kohoineen.

Uhkapelaamista vai sijoittamista?

Kryptovaluuttoihin sijoittamisesta on puhuttu paljon viime vuosina. Aiemmin talousrikostutkijana keskusrikospoliisissa työskennellyt Saxholm pitää henkilökohtaisesti kryptovaluuttojen ostamista ja myymistä enemmän uhkapelaamisena kuin sijoittamisena.

– Perustuen siihen, että arvonmuodostus on piensijoittajan kannalta mahdotonta arvioida. Jos arvo perustuu siihen, että mitä enemmän on käyttäjiä ja ”tapahtumia”, niin arvo nousee, kyseessä on pyramidihuijaus, eikä suinkaan perinteinen sijoittaminen. Eikä tämä tietysti poista sitä tosiasiaa, että uhkapelaamisellakin voi vaurastua, Saxholm korostaa.

