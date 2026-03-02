Ainakin viisi hävittäjää tuhottu parissa päivässä

Qatar ampui alas kaksi Iranin asevoimien Su-24-hävittäjää. Iranin lentäjien kunnosta ei ole julkaistu tietoja. Qatarin puolustusministeriö kertoo maanantaina illalla tiedotteessaan ilmatorjuntansa tuhonneen myös seitsemän ballistista ohjusta sekä viisi droonia. Ministeriö kehottaa tiedotettaan kansalaisia, asukkaita ja maassa vieraileviakin ihmisiä pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten ohjeita. Ministeriö kehottaa myös välttämään huhujen levittämistä ja leviämistä ja seuraamaan vain virallisia kanavia pitkin levitettyä tietoa.

Aiemmin maanantaina puolustusministeriö kertoi jo tuhonneensa kaksi Iranin droonia. Ne oli molemmat suunnattu Qatarin energiainfrastruktuuria vastaan. Tämän seurauksena QatarEnergy ilmoitti keskeyttävänsä tuotantoa, mikä puolestaan aiheutti Financial Times -lehden mukaan pompun nesteytetyn maakaasun (LNG) hintaan.

Myös sunnuntaina Qatar kertoi torjuneensa Iranin lähettämiä drooneja ja risteilyohjuksia. Lauantaina, kun Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin käynnistyivät, yritti Iran iskeä Qatariin ministeriön mukaan päivän aikana yhteensä kolmessa iskujen aallossa.

Iranin ilmavoimilla on F-14 Tomcat, F-4 Phantom-, F-5 Tiger-koneita sekä Mig-29- ja Su-24-koneita. Tiettävästi sillä on myös pieni määrä kiinalaisia F-7-koneita. Pääsääntöisesti kalusto on melko vanhaa eikä ehkä kovin hyväkuntoistakaan, sillä pakotteet ja varaosien saannin katkeaminen islamilaiseen vallankumoukseen vuonna 1979 ovat heikentäneet suorituskykyä.

Ilmataistelut tulevat kalliiksi kaikille: sunnuntaina Kuwaitin yllä sen ilmapuolustus ampui erehdyksessä alas kolme Yhdysvaltojen F-15E-hävittäjää. Kaikkien kolmen koneen miehistöt onnistuivat pelastautumaan heittoistuimilla ja ovat kunnossa. Tapaus, jossa oli kyse yksinkertaisesti väärästä tunnistuksesta, sattui taisteluvaiheen aikana, jolloin ilmassa oli Iranin hävittäjiä, ballistisia ohjuksia sekä droneja.