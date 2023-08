Ainakin 52 loukkaantunut mellakoissa Ruotsissa

Ainakin 52 ihmistä on haavoittunut Tukholman Järvalyftetissa festivaaleilla syntyneissä mellakoissa, Visegrad 24 ja Expressen kertovat.

Haavoittuneista neljä on poliiseja.

Levottomuudet alkoivat torstaina, kun yli tuhannen ihmisen joukko hyökkäsi Festival Eritrea Scandinavia -kulttuurifestivaaleille.

Festivaaleille tunkeutuneet henkilöt heittivät ihmisiä muun muassa kepeillä. Silminnäkijähavaintojen mukaan väkivaltaisiin yhteenottoihin osallistui satoja ihmisiä sekä festivaalivieraiden että alueelle tunkeutuneiden taholta. Paikalle ollut silminnäkijä kuvailee festivaalialuetta kuin sotatantereeksi.

Ainakin 15 ihmistä vietiin paikan päältä sairaalaan.

Tukholman poliisin edustajan mukaan tapahtuman on tarkoitus jatkua tänään perjantaina.

52 people were wounded today in Stockholm after a crowd of more than 1000 people stormed an Eritrean festival.

People attending the festival were beaten with bats and festival facilities were burned down.

4 policemen were wounded

