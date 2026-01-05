Aika varmistui: ulkoasiainvaliokunta ylimääräiseen kokoukseen

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ylimääräisen kokouksen ajankohdaksi on varmistunut tämän viikon torstai kello 12. Asialista asiantuntijoineen on päivitetty eduskunnan verkkosivuille.
Kokouksen agendalla ovat Ukrainan turvallisuusjärjestelyt, Venezuelan tilanne, vedenalaisen infrastruktuurin vaurioituminen sekä Grönlanti. Valiokunnan kuultavina on asiantuntijoita ulkoministreriöstä, puolustusministeriöstä, Puolustusvoimista sekä Rajavartiolaitokselta.
Eduskunta on paraikaa istuntotauolla helmikuun alkupäiviin saakka.
