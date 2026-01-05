Verkkouutiset

Asutusta Grönlannin Nuukissa. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin uhkaukset Tanskalle kuuluvan Grönlannin haltuunotosta ovat herättäneet tyrmistystä. (Photo by Ludovic MARIN / AFP), AFP / LEHTIKUVA / LUDOVIC MARIN

Aika varmistui: ulkoasiainvaliokunta ylimääräiseen kokoukseen

Kuultaviksi eduskuntaan saapuu liuta asiantuntijoita.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ylimääräisen kokouksen ajankohdaksi on varmistunut tämän viikon torstai kello 12. Asialista asiantuntijoineen on päivitetty eduskunnan verkkosivuille.

Kokouksen agendalla ovat Ukrainan turvallisuusjärjestelyt, Venezuelan tilanne, vedenalaisen infrastruktuurin vaurioituminen sekä Grönlanti. Valiokunnan kuultavina on asiantuntijoita ulkoministreriöstä, puolustusministeriöstä, Puolustusvoimista sekä Rajavartiolaitokselta.

Eduskunta on paraikaa istuntotauolla helmikuun alkupäiviin saakka.

