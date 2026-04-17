Risto Siilasmaa HS:lle: Datakeskukset vievät sähkön, hyöty jää vähäiseksi

Suomessa kukaan ei katso datakeskusinvestointien kokonaisuutta, harmittelee suursijoittaja Risto Siilasmaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Suomeen ei ole järkevää houkutella datakeskuksia vain sen takia, että se on muodikasta, sillä niiden kansantaloudellinen hyöty on nykyisellään pieni, Siilasvuo toteaa HS:lle.

Suomeen on päätetty rakentaa 17 uutta datakeskusta, jotka täydellä teholla toimiessaan söisivät kahden ydinvoimalan sähkön.

Siilasvuo muistuttaa, että investoinnit datakeskuksiin työllistävät pääasiassa rakennusvaiheessa. Kun rakennukset ovat valmistuneet, ulkomailta ostetaan tietokonepalvelimia. Investoinnista jopa 80 prosenttia voi mennä ulkomaille.

Siilasvuon mukaan on selvää, että yritykset haluavat perustaa Suomeen datakeskuksia edullisen energian takia.

– Jos datakeskuksia tulee tänne paljon, ne kuluttavat niin valtavasti energiaa, että kansantaloudellisesti hyödyllisempiä investointeja ei välttämättä saada, koska vihreästä sähköstä tulee pula, hän muistuttaa.

Siilasmaan mielestä sähkönkäyttöä pitäisi verottaa työllistävän vaikutuksen perusteella: paljon työllistävän verotus olisi kevyempää.

– Digijättien omistamat datakeskukset eivät juuri työllistä eivätkä ilman verotusta tuota yhteiskunnalle mitään. Teolliset vihreän energian käyttäjät työllistävät 3–5-kertaisesti megawattia kohti. Annetaanko sähkömme vastikkeetta vai käytetäänkö se viisaasti? hän kysyy.