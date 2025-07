Aiheuttaako halpa punaviini vähemmän päänsärkyä kuin kallis?

Tutkijat ovat vuosien ajan yrittäneet selvittää, mikä punaviinin ainesosa aiheuttaa päänsärkyä. Syypää voi olla antioksidantti kversetiini, kertoo Svenska Dagbladet.

Rypäleiden kuorissa olevaa kversetiiniä on punaviinissä enemmän kuin valkoviinissä, koska punaviini käy rypäleiden kuorien kanssa, mutta valkoviinistä ne poistetaan aiemmin.

Kehossa kversetiini voi häiritä alkoholin hajoamista ja siksi aiheuttaa pahoinvointia ja päänsärkyä.

Erään teorian mukaan halpa punaviini aiheuttaa vähemmän päänsärkyä kuin kallis.

Tutkimuksissa on nimittäin havaittu, että aurinkoisemmilla viinialueilla tuotetuissa punaviineissä on usein enemmän kversetiiniä kuin muissa. Mitä tummempi viinin väri, sitä korkeampi kversetiinipitoisuus on.

– Tämä liittyy siihen, miten rypäleet viljellään. Kalliimmissa viineissä rypäleet saavat kypsyä pidempään ja ne altistuvat enemmän auringolle, mikä lisää kversetiiniä, kertoo SvD:lle kemian professori Ulf Ellervik Lundin yliopistosta.

Linköpingin yliopiston sisätautiopin professori Fredrik Nyström mainitsee esimerkkinä cabernet sauvignon -rypäleen. Sitä käytetään usein hienoimmissa ja kalleimmissa viineissä.

Kalifornian yliopiston tutkijat ovat tarkastelleet kversetiinin roolia punaviinin aiheuttamassa päänsäryssä. Tutkimusnäyttöä ei ole kuitenkaan vielä riittävästi.

– Kyse on luultavasti useista tekijöistä, ja jotkut ihmiset ovat herkempiä kuin toiset. Kalifornian tutkimus oli kiinnostava ja viittasi johonkin, mutta ei antanut koko vastausta, Ulf Ellervik toteaa.

Myös Fredrik Nyström katsoo, että lisää tutkimusta tarvitaan.

– Osa tutkimuksista viittaa siihen, että biogeeniset amiinit, kuten histamiini ja tyramiini, voivat laukaista migreenikohtauksia monilla ihmisillä. Tiedämme, että nämä aineet voivat vaikuttaa verisuoniin ja hermostoon, mikä saattaa myötävaikuttaa migreeniin.

Päänsärky voi johtua myös omasta toiminnasta.

– Usein punaviinipäänsärky johtuu siitä, että on juotu liikaa, ja raja tietyn kemiallisen reaktion ja tavallisen krapulan välillä on häilyvä, sanoo Ulf Ellervik.