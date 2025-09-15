Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yo-kirjoitukset käynnissä - HILJAISUUS! -lappu ylioppilaskirjoituksien äidinkielen lukutaidon kokeen koepäivänä Ressun lukiossa Helsingissä 10. maaliskuuta 2020., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Äidinkielen yo-päivästä tuli monelle painajainen – ”järjestämme kokelaille eväitä”

  • Julkaistu 15.09.2025 | 16:25
  • Päivitetty 15.09.2025 | 16:25
  • Koulutus
Tekninen vika vaikeutti kirjoitusten käynnistymistä paikoin useita tunteja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tekninen vika vaikeutti äidinkielen ja kirjallisuuden yo-kokeen käynnistymistä joissain lukioissa pitkälle iltapäivään. Monessa lukiossa tuli äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen aikana aamusta virheilmoitus, jonka mukaan koetilan palvelimen levytila on täyttymässä. Ongelma kosketti useita kymmeniä lukioita.

Esimerkiksi Espoon Otaniemen lukiossa tiedotettiin iltapäivästä, että koeaikaa pidennetään klo 17.20:een, lisäaikaan oikeutetuilla kello 18.20 saakka.

– Kokelaille on ilmoitettu, että pyrimme viestimään koteihin ja mahdollisille työnantajille asiasta. Pyytäisimme, että välittäisitte tietoa myös eteenpäin mahdollisiin harrastusryhmiin.

– YTL pahoittelee häiriötä ja me täällä lukiolla järjestämme kokelaille eväitä, jotta he jaksavat tehdä kokeen loppuun asti, tiedottivat Otaniemen rehtorit koulun nettisivuilla.

Puolen päivän jälkeen Espoon kaupunki tiedotti, että äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen useissa lukioissa viivästyttänyt tekninen ongelma on saatu korjattua.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan lukioissa voidaan ottaa käyttöön lyhennetty koe, jos keskeytys on kestänyt ongelman takia yli kaksi tuntia.

Lyhennetty koe kestää kolme tuntia keskeytysajan päättymisestä ja neljä tuntia siinä tapauksessa, jos kokelaalla on lisäaika. Lyhennetyssä kokeessa kokelas vastaa vain yhteen tehtävään.

Lukutaidon kokeen tekemiseen on tavallisesti kuusi tuntia aikaa. Kokeeseen voi saada lisäaikaa erityisistä syistä.

Ylioppilastutkintolautakunta kehotti kello 13.40 kaikkia lukioita asentamaan korjauksen riippumatta siitä, onko ongelmia vielä ollut. YTL huomautti, että korjauksen asentaminen vaatii aina kokeen keskeytyksen, koska palvelin on käynnistettävä uudelleen.

LUE MYÖS:

Lukutaidon yo-koe keskeytyi useissa lukioissa, syynä tekninen virhe

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)