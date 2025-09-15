Äidinkielen yo-päivästä tuli monelle painajainen – ”järjestämme kokelaille eväitä”

Tekninen vika vaikeutti äidinkielen ja kirjallisuuden yo-kokeen käynnistymistä joissain lukioissa pitkälle iltapäivään. Monessa lukiossa tuli äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen aikana aamusta virheilmoitus, jonka mukaan koetilan palvelimen levytila on täyttymässä. Ongelma kosketti useita kymmeniä lukioita.

Esimerkiksi Espoon Otaniemen lukiossa tiedotettiin iltapäivästä, että koeaikaa pidennetään klo 17.20:een, lisäaikaan oikeutetuilla kello 18.20 saakka.

– Kokelaille on ilmoitettu, että pyrimme viestimään koteihin ja mahdollisille työnantajille asiasta. Pyytäisimme, että välittäisitte tietoa myös eteenpäin mahdollisiin harrastusryhmiin.

– YTL pahoittelee häiriötä ja me täällä lukiolla järjestämme kokelaille eväitä, jotta he jaksavat tehdä kokeen loppuun asti, tiedottivat Otaniemen rehtorit koulun nettisivuilla.

Puolen päivän jälkeen Espoon kaupunki tiedotti, että äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen useissa lukioissa viivästyttänyt tekninen ongelma on saatu korjattua.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan lukioissa voidaan ottaa käyttöön lyhennetty koe, jos keskeytys on kestänyt ongelman takia yli kaksi tuntia.

Lyhennetty koe kestää kolme tuntia keskeytysajan päättymisestä ja neljä tuntia siinä tapauksessa, jos kokelaalla on lisäaika. Lyhennetyssä kokeessa kokelas vastaa vain yhteen tehtävään.

Lukutaidon kokeen tekemiseen on tavallisesti kuusi tuntia aikaa. Kokeeseen voi saada lisäaikaa erityisistä syistä.

Ylioppilastutkintolautakunta kehotti kello 13.40 kaikkia lukioita asentamaan korjauksen riippumatta siitä, onko ongelmia vielä ollut. YTL huomautti, että korjauksen asentaminen vaatii aina kokeen keskeytyksen, koska palvelin on käynnistettävä uudelleen.

Äikän ylppärit olleet keskeytettynä jo kaksi tuntia teknisen vian takia. Kokelaat eivät voi tehdä mutta kuin istua paikoillaan. Kansliassa opettajat teippaavat piiloon tekstejä pillimehuista, joita kohta tarjoillaan väsyneille nuorille. pic.twitter.com/wPSRUhZtHU — Tommi Kinnunen (@Tommi_Kinnunen) September 15, 2025