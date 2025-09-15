Lukutaidon yo-koe keskeytyi useissa lukioissa, syynä tekninen virhe

Monessa lukiossa on tullut äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen aikana virheilmoitus, jonka mukaan koetilan palvelimen levytila on täyttymässä. Virheilmoitus on aiheuttanut kokeen keskeyttämisen. Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.
Lautakunnan tekninen tuki selvittää ongelmaa.
Lukioita on ohjeistettu olemaan välittömästi yhteydessä lautakunnan tekniseen tukeen.
Lautakunta pahoittelee tiedotteessaan ongelmaa. Lautakunta lupaa, että kokelaille hyvitetään keskeytykseen kulunut aika täysimääräisesti.