Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lukioita kehotetaan olemaan yhteydessä tekniseen tukeen. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Lukutaidon yo-koe keskeytyi useissa lukioissa, syynä tekninen virhe

  • Julkaistu 15.09.2025 | 12:10
  • Päivitetty 15.09.2025 | 12:31
  • Koulutus
Keskeytykseen kulunut aika korvataan täysimääräisesti.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Monessa lukiossa on tullut äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen aikana virheilmoitus, jonka mukaan koetilan palvelimen levytila on täyttymässä. Virheilmoitus on aiheuttanut kokeen keskeyttämisen. Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

Lautakunnan tekninen tuki selvittää ongelmaa.

Lukioita on ohjeistettu olemaan välittömästi yhteydessä lautakunnan tekniseen tukeen.

Lautakunta pahoittelee tiedotteessaan ongelmaa. Lautakunta lupaa, että kokelaille hyvitetään keskeytykseen kulunut aika täysimääräisesti.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)