”Äärimmäisen tehokkaita” – rypäleammukset moukaroivat venäläisten asemia

Ukrainan asevoimat on käyttänyt viime viikkojen aikana Yhdysvaltain heinäkuussa toimittamia rypäleammuksia vastahyökkäyksensä tukena.

Ammustyypin on arvioitu lisänneen Venäjän jalkaväen tappioita. Rypäleammukset ovat tehokkaampia esimerkiksi juoksuhautoihin suojautuneita sotilaita vastaan.

Ukrainalainen merijalkaväen sotilas kuvailee New York Times -lehdelle rypäleammuksia ”äärimmäisen tehokkaiksi”. Hän osallistui hiljattain Urozhainen kylän vapauttamiseen Donetskin alueella.

– Kun sotilaamme näkevät niiden käytön vihollista vastaan, heidän taistelutahtonsa kohoaa pilviin, sotilas toteaa.

Amerikkalainen hallintolähde sanoo uusien aseiden auttaneen Ukrainan joukkoja hitaasti edenneessä vastahyökkäyksessään. Huolena oli, että operaatio hyytyisi 155 millimetrin tykkien ammuspulaan. Venäjä on käyttänyt rypäleammuksia hyökkäyssotansa alkuvaiheesta lähtien.

Presidentti Joe Bidenin hallinto lähetti ensimmäisen ammuserän heinäkuussa Ukrainan pyynnöstä. Uusia toimituksia valmistellaan parhaillaan.

Ammustyypin teho on käynyt ilmi Ukrainan asevoimien julkaisemista lennokkivideoista. Kymmenet pienemmät räjähdykset levittävät tuhoisia pienempiä ammuksia laajalle alueelle.

Ukrainan prikaatikenraali Oleksandr Tarnavskyi arvioi CNN:lle uusien ammustoimitusten voivan muuttaa rintamatilannetta radikaalilla tavalla.

#Ukraine: The first photo of 155mm cluster projectiles which were recently transferred by the US in Ukrainian service.

We can see 🇺🇸 M864 extended range (29km) base-bleed projectiles, each carrying 72 dual-purpose submunitions. Normally these rounds are treated as war reserve. pic.twitter.com/nMobQqk80V

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 24, 2023