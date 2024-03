Äänestyskoppeja sytytetty tuleen Venäjällä

Osa venäläisistä äänestäjistä on protestoinut maan poliittista tilannetta sytyttämällä tulipaloja äänestyspisteillä ja kaatamalla mustetta vaaliuurniin.

Venäjällä äänestetään 15.–17. maaliskuuta presidentinvaaleissa. Niissä ei ole todellista kilpailua, sillä Vladimir Putinin uudelleenvalinta on itsestäänselvää. Maan opposition keskeiset toimijat on viime vuosien aikana ajettu maanpakoon, vangittu tai murhattu.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu useita videoita, joissa näytetään äänestyspisteillä toteutettuja protesteja. Telegraph-lehden mukaan eräs nainen kaatoi palavaa nestettä äänestyskoppiin ja sytytti sen tuleen. Hän kuvasi tilannetta matkapuhelimellaan ennen pidätystään.

Venäläismedioissa on kerrottu, että ainakin seitsemän ihmistä on otettu kiinni ”vandalismista” äänestyspisteillä eri puolilla maata. Protesteja tekeviä on uhattu pitkillä vankeusrangaistuksilla.

A woman set fire to a voting booth in Moscow. She poured a flammable liquid on the booth, set it on fire and tried to record it immediately after. She is reportedly detained. pic.twitter.com/V8WMzM1K25

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2024