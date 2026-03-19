900 euron palkkakuilu – myyntialalla isot erot ansioissa

Myyntialalla on edelleen suuret palkkaerot, ilmenee Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuoreesta palkkatutkimuksesta. Kuukausittaiset palkkaerot voivat olla jopa 900 euroa.

Myyntitehtävissä mediaanipalkka nousi vuonna 2025 2,7 prosenttia ja on nyt 6 160 euroa kuukaudessa. Palkkakehitys on ripeää uran alkuvaiheen jälkeen. Korkeintaan kymmenen vuotta alalla työskennelleiden myyjien mediaanipalkka, joka sisältää myös bonuksen tai provision, nousi vuodessa 4 800 eurosta 5 440 euroon. Kasvua kertyi noin 13 prosenttia.

– Uravaihtoehtoja miettiville nuorille tämä on positiivinen viesti. Myynnissä hyvälle palkkatasolle voi päästä jo varhaisessa vaiheessa uraa, ja kokemuksen karttuessa ansiokehitys voi olla hyvin nopeaa. Tämä on yksi alan selkeistä vetovoimatekijöistä, sanoo MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki tiedotteessa.

Peruspalkoissa on tasaista nousua

Myynnin ammattilaisen työ yhdistetään usein provisioihin ja bonuksiin, mutta tutkimuksen mukaan myös peruspalkan osuus on noussut. Kasvu on ollut tasaista mutta jatkuvaa: vuonna 2025 peruspalkan mediaani myyjävastaajilla on 5 600 euroa, kun se kaksi vuotta aiemmin oli 5 040 euroa. Peruspalkat ovat nousseet kahdessa vuodessa yhteensä 11 prosenttia.

– Vastoin yleistä uskomusta pelkkä provisiopalkka on nykyään enää hyvin harvalla myyjällä. Selvästi yleisin myyjien palkkausmuoto on kiinteän ja bonuksen yhdistelmä. Bonukset voivat myös kasvattaa kokonaisansiota merkittävästi, Hovinmäki kuvaa alan palkkamalleja.

Tutkimuksen mukaan myynnin ammattilaisten palkankorotukset perustuvat useimmiten yleiskorotuksiin: näin kertoo 68 prosenttia myyjistä. Noin kolmannes myyjistä (31 prosenttia) kertoo ansioidensa kasvaneen henkilökohtaisen peruspalkan korotuksen ansiosta ja neljännes (25 prosenttia) parantuneiden tulosten ja bonusten kautta.

Teollisuudessa tienataan eniten

Kokemuksen ja työn vaativuuden lisäksi myyjien palkkataso vaihtelee merkittävästi toimialan mukaan. Vuonna 2025 teollisuudessa työskentelevien myyjien mediaanipalkka oli 6 676 euroa kuukaudessa. Palvelualoilla palkka oli 5 936 euroa ja kaupan alalla eli tukku- ja vähittäiskaupassa 5 779 euroa.

– Näkemyksemme mukaan hyvät vientiluvut vaikuttaisivat näkyvän myös alan myyjien palkkakehityksessä. Yksi selittävä tekijä on alan työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuosina 2024 ja 2025, kertoo Hovinmäki.

MMA:n palkkatutkimuksen toteutti Aula Research sähköisellä kyselyllä 7.–26. tammikuuta 2026. Siihen vastasi yhteensä 2 033 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista, joista 1 672 työskenteli koko vuoden 2025 täyspäiväisesti toisen palveluksessa. Palkkatutkimuksella tutkittiin bruttoansioita sisältäen kannustimet ja edut. Vastaajista 75 prosenttia tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta. Tutkimusaineiston keruuseen osallistuivat myös Markkinointi- ja Myyntikollektiivit, Marketing Finland ja IAB Finland.