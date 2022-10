700 000 ihmisen kerrotaan lähteneen Venäjältä liikekannallepanon jälkeen

Ainakin 700 000 ihmistä on lähtenyt Venäjältä liikekannallepanon julistamisen jälkeen, Forbes Russiaan viittaava Kyiv Independent kertoo.

Vielä syyskuun alussa Venäjän valtiollinen tilastovirasto arvioi, että maasta oli kuluneen vuoden aikana poistunut 419 000 Venäjän kansalaista. Luku kuvastaa sitä, kuinka venäläisten maastalähtö on kasvanut liikekannallepanon julistuksen jälkeen.

Forbes Russia perustaa tietonsa lähteisiin, jotka ovat lähellä Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallintoa. Putin julisti Venäjälle osittaisen liikekannallepanon 21. syyskuuta.

Osittaisen liikekannallepanon julistus on tarkoittanut käytännössä sitä, että kuka tahansa asevelvollisuusikäinen voidaan määrätä armeijan palvelukseen huolimatta siitä. Liikekannallepanon julistus on herättänyt Venäjällä voimakasta vastustusta ja monet venäläiset ovat poistuneet maasta.

Matkustajamäärät kasvoivat myös Suomen ja Venäjän rajalla merkittävästi, kunnes Suomi lopetti turistiviisumien myöntämisen venäläisille syyskuun lopussa.

⚡️Forbes Russia: 700,000 people have left Russia since mobilization began.

Forbes Russia cited sources close to Russia's Presidential Administration. Russian dictator Vladimir Putin announced the mobilization of conscripts for the war against Ukraine on Sept. 21.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 4, 2022