620 kaatunutta päivässä – hyökkääjän väitetään kärsineen taas järkyttäviä tappioita

Ukrainan puolustusministeriö kertoo taisteluissa kaatuneen viimeisen vuorokauden aikana peräti 620 venäläistä. Luku on eräs korkeimpia koko sodan aikana raportoituja.

Ukrainalaiset julkaisivat sunnuntaina koko sodan suurimman väitetyn tappioluvun. Tuolloin venäläisiä kerrottiin kaatuneen vuorokaudessa peräti 950.

Myös ilmoitetut kalustotappiot viimeisen vuorokauden ajalta ovat kovia. Venäjän kerrotaan menettäneen muun muassa 14 tankkia ja 32 panssariajoneuvoa.

Mikäli Ukrainan luvut pitävät edes suurin piirtein kutinsa, puhutaan valtavista menetyksistä. Viimeisen reilun viikon aikana on raportoitu jatkuvasti 300-500 kaatuneen venäläisen päivittäisiä lukuja.

Ukrainan puolustusministeriö laskee Venäjän tappioiksi helmikuun suurhyökkäyksen jälkeen yhteensä nyt jo liki 72 000 sotilasta.

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Oct 31: pic.twitter.com/vJ0hGZWz2o

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 31, 2022