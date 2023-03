Musertava kuva hoitajapulasta – kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa

Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva on selvittänyt koulutuspaikkamääriin, kuntien eläköitymiseen, avoimiin työpaikkoihin sekä työvoimatilastoihin pohjatuen, miten kuntien työvoimatarpeisiin kyetään vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa.

Analyysin mukaan on todettavissa, että esimerkiksi sairaanhoitajia kaivataan todella kipeästi lisää koko maahan. Pelkästään Uudellamaalla on analyysin mukaan 6 000 sairaanhoitajan vaje, ja koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16 600 uutta sairaanhoitajaa.

Luku on kasvanut rajusti, sillä vuonna 2021 hoitajia arvioitiin puuttuvan pelkästään Uudellamaalla 3 500 ja koko maassa 8 000.

Terveydenhuollon henkilöstötilannetta haastaa Kevan mukaan lisäksi se, että lähihoitajia arvioidaan tällä hetkellä puuttuvan 8 800, kun vuonna 2021 vaje oli 738.

Sen sijaan lääkärien kohdalla tilanne ei ole pahentunut. Vuonna 2021 yleislääkäreistä oli analyysin perusteella 1 035 ammattilaisen vaje kuntasektorilla ja nyt analyysi näyttää 908 ammattilaisen vajetta.

Suhteellisesti eniten puuttuu psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä

Suurin vajaus suhteessa nykyiseen henkilöstöön on sosiaalityöntekijöissä ja psykologeissa.

Sosiaalityöntekijöiden 4 278 työntekijän pula on huomattava, kun ottaa huomioon, että Kevan eläkevakuutettujen määrä ammattiryhmässä on noin 7 240. Prosentuaalisesti tässä on 59 prosentin vaje.

Psykologien kohdalla työntekijöitä Kevan eläkevakuutettuna on 3 704 henkilöä ja tämän hetken työvoimavaje on 1 800 henkilöä eli 49 prosenttia.

Viime vuosien aikana vaje on kasvanut molemmissa ryhmissä huimasti. Vuonna 2021 sosiaalityöntekijöiden kohdalla vaje oli noin 2 655 työntekijää, vuoteen 2023 kasvua on tullut 1 623 työntekijän verran. Psykologien vaje oli kaksi vuotta sitten 1 040 henkilöä. Kasvua tähän on tullut 763 työntekijää.

Lastentarhanopettajista lähes yhtä suuri pula kuin hoitajista

Myös lastentarhanopettajista on tälläkin hetkellä noin 6 000 osaajan pula maanlaajuisesti. Erityisopettajia kaivattaisiin noin 2 480 täyttämään nyt avoinna olevia vakansseja.

Lastentarhanopettajien tarve on kasvanut parilla tuhannella, erityisopettajien vaje on pysynyt ennallaan viime vuosina.

Määrällisesti pahinta pula lastentarhanopettajista on Uudellamaalla, jossa yli 4 000 paikkaa olisi heti tarjolla ja lisäksi alueella olisi tarve nyt myös 1 130 erityisopettajalle.

Nykytahdilla ei ole luvassa helpotusta

Nyt laadittu ennuste ei lupaa työvoimapula-alojen tilanteeseen helpotusta lähivuosina tämän hetken eläköitymistahdilla ja nyt suunnitelluilla tutkintomäärillä.

– Vaikuttaa siltä, että meille on muodostunut tietyille ammattialoille pysyvä lovi tarvittaviin työntekijöihin. Jos saisimme keralla poistettua tämänhetkisen työvoimavajeen, koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat pystyisivät sitten jatkossa lähes tuottamaan riittävän määrän osaajia ja paikkaamaan esimerkiksi eläköitymisestä aiheutuvan työvoimapoistuman, Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen sanoo tiedotteessa.

Keva on lähestynyt suomalaisia puolueita asiantuntijamuistiolla, jossa todetaan, että työvoiman riittävä saatavuus edellyttää määrätietoisia ja laaja-alaisia toimia.

Kevan mukaan on selvää, että työllisyysasteen nostamiseksi on toteutettava useita yhtäaikaisia toimenpiteitä. Keva on esittänyt päättäjille kuutta täsmätoimea, joilla osaajapulaa voidaan helpottaa.

– Yksi keskeinen tehtävä on parantaa nykyisen työvoiman työssä jaksamista. Olisi hyvä, jos maan hallitus ottaisi jatkossa yhä vahvemmin suomalaisen työvoiman työkyvyn ylläpitämisen, työkykyjohtamisen parhaiden käytäntöjen edistämisen ja työvoimapulan helpottamisen yhdeksi keskeiseksi strategiseksi mittariksi talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa, toteaa Kainulainen.