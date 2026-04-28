51 prosenttia eläkeläisistä säästää tilille – suosio kasvaa

Jopa puolet (51 prosenttia) eläkeläisistä ilmoittaa taloudellisen varautumisen keinokseen rahan säästämisen tilille. Tilisäästämisen suosio on noussut seitsemän viime vuoden aikana selvästi. Tiedot selviävät Ilmarisen tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Myös lisäeläkettä itse säästäneiden määrä on muutaman vuoden jälkeen noussut. Nyt 18 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo hankkineensa lisäeläkettä itselleen.

Oman asunnon ostamisen mainitsee taloudellisen varautumisen keinona 35 prosenttia vastaajista. Vuonna 2019 peräti 66 prosenttia vielä mielsi oman asunnon hankinnan taloudellisena varautumisena eläkepäiviin. Kokemus asunnon omistamisesta on siis muuttunut eläkeläisten keskuudessa vuosi vuodelta.

– Tämä heijastanee asuntomarkkinoiden tilannetta Suomessa. Hinnat ovat tulleet alas, myyntiajat pidentyneet ja muualla kuin kasvukeskuksissa asunnot menevät nihkeästi kaupaksi. Ei siis ole ihme, että omistusasuntoon varallisuuden muotona liittyy nykyisin epävarmuuksia, toteaa tiedotteessa tutkija Jouni Vatanen Ilmarisesta.

Sijoittaminen on puolestaan jälleen hieman nostanut suosiotaan eläkeläisten taloudellisen varautumisen keinona. Rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin kertoo sijoittavansa 38 prosenttia vastaajista.

Jopa 49 prosenttia vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään menoistaan viime aikoina.

– Maailmanpoliittinen arvaamattomuus ja sen aiheuttama hintojennousu näkyvät väistämättä eläkeläistenkin kukkarossa. Monelle se tarkoittaa aiempaa tiukempaa arkea ja tarkempaa harkintaa siitä, mihin rahat riittävät, Vatanen arvioi.

Peräti 61 prosenttia vastaajista kertoo, että elintaso eläkkeellä vastasi odotuksia. Yllätyksenä eläkeajan elintaso tuli noin neljännekselle (23 prosenttia) vastaajista.

Vastaajista 39 prosenttia pitää eläkettään juuri nyt riittävänä. Tässä on tapahtunut käänne parempaan, sillä vielä vuosi sitten ainoastaan kolmannes (33 prosenttia) koki eläkkeensä riittävän.

Kun vastaajilta kysyttiin, uskovatko he eläkkeensä riittävän myös 15 vuoden kuluttua, 32 prosenttia oli sitä mieltä, että se tulee riittämään. Myös tulevaisuuden uskon suhteen trendi on positiivinen.

Kyselyyn vastasi helmi–maaliskuussa 1 404 Ilmarisen eläkkeensaajaa.