34 kuoli veneonnettomuuksissa – kaikkia yhdistää yksi asia

Kuolemaan johtaneet huviveneilyonnettomuudet Suomessa ovat vähentyneet viime vuosina, vaikka veneilyn suosio on kasvanut. Silti onnettomuuksia tapahtuu edelleen, etenkin sisävesillä. Vuonna 2025 huviveneonnettomuuksissa menehtyi 34 henkilöä, mikä on yksi henkilö edeltävää vuotta vähemmän. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuotta 2025 koskevista ennakkotilastoista.

Eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, 13 kappaletta, sattui Vuoksen vesistössä, jossa nousu oli dramaattinen edellisvuoden seitsemään menehtyneeseen verrattuna.

Alkoholin osuus vesiliikennekuolemissa on alustavan tilaston mukaan laskenut kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna. Kymmenen vuoden keskiarvona alkoholin osuus kuolemissa oli 41 prosenttia, kun vuonna 2025 se oli osallisena 24 prosentissa tapauksista.

Vuonna 2025 huviveneonnettomuuksissa menehtyi 34 henkilöä. Kuolemaan johtaneita tapauksia tapahtui alueellisesti eniten Vuoksen vesistössä, jossa menehtyneitä oli lähes kaksinkertainen määrä verrattuna edellisvuoden tilanteeseen. Vuosien 2016-2025 aikana huviveneilyonnettomuuksissa Suomessa on menehtynyt 27-52 henkeä vuosittain. Veneilyonnettomuuksien kokonaismäärä ei ole merkittävästi muuttunut 2020-luvulla.

Yksi ryhmä erottuu veneonnettomuuksissa

Vuonna 2025 kaikki veneilyonnettomuuksissa menehtyneistä olivat miehiä. Valtaosa menehtyneistä oli yli 55-vuotiaita ja heidän osuutensa kaikista kuolonuhreista oli noin 65 prosenttia.

Suurin osa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu pienillä moottoriveneillä ja soutuveneillä. Teknisten vikojen tai sään merkitys onnettomuuksien taustalla on vähäinen – sen sijaan veneen kaatuminen ja inhimilliset tekijät ovat keskeisiä onnettomuuteen johtavia syitä. Aiemmista vuosista poiketen alkoholi oli nyt osallisena vain neljäsosassa kuolemantapauksista.

– Jokainen voi edistää veneilyturvallisuutta omilla valinnoillaan ja vastuullisella toiminnalla. Merkittävä riskitekijöiden yhdistelmä vesillä on pelastusliivien puute ja kiikkerä vene. Pelastusliivien käyttö etenkin avoveneissä vähentäisi kuolemantapauksia huomattavasti. Ja ennen vesille lähtöä sekä vesillä tulee aina pitää korkki kiinni. Lisäksi jokaisen olisi hyödyllistä harjoitella, miten kaatuneeseen veneeseen pääsee takaisin vedestä, muistuttaa johtava asiantuntija Kimmo Patrakka tiedotteessa.

Vuodesta 2017 alkanut ensirekisteröintien kasvu taittui jo vuonna 2021 laskuun, ja se jatkuu edelleen. Moottoriveneiden osuus ensirekisteröinneistä on kasvanut ollen vuonna 2025 79 prosenttia, kun keskiarvo ajanjaksolla 2018–2025 oli 72 prosenttia.

Vesiskoottereiden osuus ensirekisteröinneistä on laskenut vuonna 2025 ollen 18 prosenttia, kun keskiarvo ajanjaksolla 2018–2025 oli 25 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna vesiskoottereita ensirekisteröitiin miltei puolet vähemmän, pudotusta 46 prosenttia.