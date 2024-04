33 tunnin lento – B-52-pommikone partioi konfliktialueella

Yhdysvaltain laivasto on lisännyt partiointiaan Tyynenmeren länsiosissa vastauksena Kiinan aggressiivisille toimille. Toiminnan tarkoituksena on turvata oikeus navigointiin kansainvälisillä merialueilla.

Maan ilmavoimien Boeing B-52H Stratofortress -pommikoneet lentävät alueella osana pelotteen luomista, jonka toivotaan vähentävän konfliktin riskiä. Kiinan ohella myös Venäjän ja Pohjois-Korean kaltaiset valtiot seuraavat lentoja tarkasti.

CNN oli mukana seuraamassa pitkää partiolentoa, joka alkoi Yhdysvaltain mantereelta ja eteni Alaskan rannikon kautta Venäjän itärannikolle ja Korean niemimaalle. B-52 lensi osan matkasta Japanin ja Etelä-Korean hävittäjien saattamana ennen kääntymistään takaisin.

Noin 33 tunnin partiolle kertyi pituutta lähes 21 000 kilometriä. Polttoainetta tankattiin ilmassa neljä kertaa.

Koneen aseupseeri, kapteeni Bo Cain huomauttaa, että B-52:n saa minne tahansa 48 tunnin sisällä.

– Olemme ydinasetriadin näkyvimpiä ja joustavimpia osia. Tämä antaa ilmavoimille mahdollisuuden vakuuttaa liittolaismaita turvasta, kapteeni toteaa.

Konemalli otettiin käyttöön jo 1950-luvulla ja kyseinen kone valmistettiin vuonna 1961. Tavoitteena on korvata B-52H-mallit uudempiin B-52J-malleihin, joihin on vaihdettu tehokkaammat moottorit ja asennettu uudet tutkat. Pommikone on osoittautunut hyödylliseksi alustaksi, joka soveltuu monenlaisiin rooleihin.

Koneen ikä näkyi Tyynenmeren yllä toteutetulla pitkällä partiolennolla. Yksi moottori sammutettiin sen varoitusvalon sytyttyä öljynpaineen vaihtelun vuoksi. Myös viestintäkalustossa oli ongelmia. B-52 on varustettu lukuisilla varajärjestelmillä, ja yhden moottorin sammutuksen jälkeen jäljellä on vielä seitsemän muuta.

Louisianassa sijaitsevan Barksdalen lentotukikohdan lähestyessä ilmaantui vielä yksi ongelma, kun laskuteline ei yllättäen tullut alas. Varajärjestelmä toimi, ja kone laskeutui normaalisti.