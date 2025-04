19 laivaa ja 76 lentokonetta saartaa Taiwania: Kiinan kartalla tukikohdat liekehtivät saarella

Taiwanin puolustusministeriö kertoo havainneensa tänään paikallista aikaa aamukuuteen mennessä saaren lähialueilla peräti 76 Kiinan ilmavoimien konetta, 15 Kiinan laivaston alusta ja neljä muuta kiinalaista viranomaislaivaa.

Ministeriö on julkaissut alta löytyvän karttakuvan Kiinan sotilaskoneiden toiminta-alueista saaren ympärillä.

Kiinan Salmen ukkonen 2025A -nimellä tunnettu suurharjoitus on julki myönnetystikin simulaatio Taiwanin saarrosta. Nimellä viitataan manner-Kiinaa ja Taiwania erottavaan salmeen. Samaan aikaan on suoritettu muun muassa pitkän kantaman kovapanosammuntoja Itä-Kiinan merellä.

Taiwan on tuominnut Kiinan toiminnan jyrkästi. Taiwanin puolustusministeriö kutsui harjoituksia eilen ”järjettömiksi provokaatioiksi”.

Kiinan asevoimat on muun muassa julkaissut yllä kuvakaappauksena näkyvän karttakuvan osana harjoituksen viestintää. Siinä näkyy liekehtiviä kohtia ympäri Taiwania. Taiwanplusnewsin puolustustoimittaja Jaime Ocon huomauttaa X-palvelussa (alla), että kartan räjähdyspisteet näyttäisivät osuvan paikkoihin, joissa Taiwanin lentotukikohdat sijaitsevat.

Kiina ei toistaiseksi ole ilmoittanut uhkaavan harjoitustoiminnan päättymispäivää.

Kiinan asevoimien ja Taiwanin puolustuksen asiantuntija, sotatutkija ja Australian asevoimien kenraalimajuri Mick Ryan varoitti eilen tällaisten harjoitusten normalisoivan laajamittaista sotilaallista toimintaa Taiwanin ympärillä ja vaikeuttavan merkittävästi saaren puolustamista. Ryanin mukaan on täysin mahdollista, että tällainen harjoitus muuttuu lähitulevaisuudessa todelliseksi hyökkäykseksi.

