1800-luvulla kehitetyt Maxim-konekiväärit tuhoavat Iranin lennokkeja

Ukrainan asevoimat on käyttänyt helmikuusta 2022 lähtien suurta arsenaalia, joka koostuu vanhoista neuvostoajan asejärjestelmistä, maan omasta tuotannosta ja kymmenien tukijamaiden lähettämästä kalustosta.

Sekalainen valikoima aiheuttaa haasteita huollon ja logistiikan kannalta, mutta sen avulla on pystytty tasapainottamaan Venäjän ylivoimaa.

Ukrainan sotilaat ovat esimerkiksi tehostaneet vanhojen kenttätykkien käyttöä ottamalla niiden tueksi lennokkeja ja modernia tietotekniikkaa. Donetskin alueella osa haupitseista on 1940-luvulta.

Ukrainan aluepuolustusjoukot esittelevät sosiaalisessa mediassa Maxim-konekiväärejä, jotka kehitettiin alun perin 1880-luvulla. Niitä hankittiin Suomeen 1920-luvulla ja saatiin talvisodassa suuri määrä sotasaaliiksi.

Vuoden 2022 alussa Ukrainan asevoimat otti varastoista 30 000 vesijäähdytteistä Maxim-konekivääriä. Aluepuolustusjoukkojen mukaan ne ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi iranilaisvalmisteisten Shahed-räjähdelennokkien torjunnassa.

Maximien etuna on, että niillä pystyy tulittamaan yhtäjaksoisesti useiden minuuttien ajan.

At the beginning of 2022, more than 30,000 Maxim machine guns were retrieved from storage – and the vintage water-cooled weapon proved to be highly efficient on the cutting edge of air defense against the "Shakhed" drones due to its ability to fire for several minutes in a row. pic.twitter.com/P98ljEhsWX

— Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) February 11, 2024