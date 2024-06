Näin Iranista tuli uhka USA:lle

Vuosikymmeniä jatkuneista pakotteista huolimatta Iran on noussut keskeiseksi toimijaksi maailmanpolitiikassa, arvioivat The Wall Street Journalin haastattelemat asiantuntijat. Taloudellisesti heikko ja sisäisesti levoton maa on kaikesta huolimatta vaarallisempi uhka Yhdysvalloille nyt kuin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten, lehdelle kerrotaan. Iran valitsee alkavalla viikolla seuraajan helikopterionnettomuudessa toukokuussa kuolleelle presidentti Ebrahim Raisille, mutta suurinta valtaa maassa käyttää jatkossakin ajatollah Ali Khamenei, maan hengellinen johtaja.

– Iran on monessa suhteessa vahvempi, vaikutusvaltaisempi, vaarallisempi ja uhkaavampi kuin 45 vuotta sitten, Brookings Institution-ajatushautomon Suzanne Maloney sanoo.

Maloney viittaa Iranin vuoden 1979 vallankumoukseen, joka pakotti maata hallinneen shaahin maanpakoon ja johti islamilaisen tasavallan perustamiseen. Nyt Yhdysvalloissa ja sen liittolaisissa herättää huolta Iranin ydinohjelma, maan tuki terroristijärjestöille sekä tiivistynyt yhteistyö Venäjän ja Kiinan kanssa. Iran on muun muassa toimittanut lennokkeja Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle.

Yhdysvaltojen asettamilla pakotteilla ei ole ollut toivottua vaikutusta Iranin politiikkaan, asiantuntijat toteavat. WSJ:n mukaan Iranin nousua voi hyvästä syystä luonnehtia ”lännen epäonnistumiseksi”.

– Iran ei ole koskaan ollut näin vaikutusvaltainen Lähi-idässä… Kiina on ottanut Iranin talouden haltuunsa ja Iran on siirtynyt lähemmäs Venäjää, sanoo Iran-tutkija Seyed Hossein Mousavian Princetonin yliopistosta.

Yhdysvallat on tutkijoiden mukaan tehnyt virheitä Iranin suhteen. Vuonna 2003 Yhdysvallat syösti vallasta yhden Iranin vaikutusvaltaisimmista alueellisista vihollisista, Irakin diktaattori Saddam Husseinin. Myöhemmin Yhdysvallat keskittyi liikaa Iranin ydinohjelmaan, eikä puuttunut Iranin alueellisiin suunnitelmiin, sanoo itse Iranin ydinsopimuksen laatijoihin lukeutunut ex-diplomaatti Robert Einhorn.

Toisaalta Iranin ulkopoliittinen vaikutusvalta on kasvanut maan sisäisen vakauden kustannuksella. Maassa on viime aikoina esiintynyt laajoja mielenosoituksia hallintoa vastaan, ja maan johto on kansan silmissä menettänyt ”legitimiteettinsä”, sanoo Valkoisen talon kansallisessa turvallisuusneuvostossa työskennellyt Eric Brewer.