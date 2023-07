1700 lennokkia lähetettiin Ukrainan vastahyökkäykseen

Ukrainan kaksi kuukautta kestäneessä vastahyökkäyksessä on laitettu isommat voimat liikkeelle. New York Times -lehden mukaan taisteluihin Kaakkois-Ukrainaan on nyt lähetetty tuhansia lännessä koulutettuja ja lännen varustamia lisäjoukkoja, joita on pidetty taka-alalla odottamassa oikeaa hetkeä.

Ukrainan digitaalisen siirtymän ministeri Mykhailo Fedorov kertoi keskiviikkoiltana X-viestipalvelussa, että vastahyökkäystä tukemaan lähetetään 1700 lennokkia, joista osa on varustettu tekoälyllä löytämään ja tuhoamaan kohteensa.

Institute for the Study of War (ISW) kertoo, että ukrainalaisjoukot ovat aloittaneet merkittävän laajuisen mekanisoidun vastahyökkäyksen Zaporižžjan alueella, ja vaikuttaa siltä, että ukrainalaiset olisivat pystyneet murtautumaan joidenkin venäläisten puolustusasemien läpi Orikhivissa. ISW:n mukaan paikannetun kuvamateriaalin perusteella venäläiset ovat menettäneet asemiaan etulinjassa Robotynen kylän itä- ja länsipuolella.

NY Times on haastatellut yhdysvaltalaisia ja ukrainalaisia puolustusministeriöiden virkamiehiä, joiden mukaan Ukrainan vastahyökkäyksen tavoitteena on päästä Tokmakin kaupunkiin ja mikäli se onnistuu, saada haltuun Melitopol.

– Tämä on se isoin testi, yhdysvaltalainen virkamies kommentoi.

Melitopolin jälkeen on tavoitteena päästä kohti Krimiä edes laukaisuetäisyyden päähän, lähteet sanoivat NYT:lle.

