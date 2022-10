161 koronapositiivista potilasta kuoli viikossa

Suomessa on viimeisen viikon aikana kuollut 161 koronavirukseen sairastunutta. Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta aineistosta. Aiemmalla viikolla raportoitiin yhteensä 165 koronaan liittyvää kuolemaa.

Menehtyneistä valtaosa on iäkkäämpiä potilaita. Viimeisen neljän viikon aikana kuolleista 407 on ollut yli 80-vuotiaita ja 146 on ollut 70-79 -vuotiaita. Yksittäisiä kuolleita koronapositiivisia on ollut myös 60-69 -vuotiaiden (25), 50-59 -vuotiaiden (9), 40-49 -vuotiaiden (6), 30-39 -vuotiaiden (3) ja 0-19 -vuotiaiden (1) ikäryhmissä.

20-29 -vuotiaiden ikäryhmässä ei ole raportoitu yhtäkään kuolemantapausta, jossa menehtynyt olisi ollut koronapositiivinen.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 997 koronapositiivista potilasta, joista tehohoidossa on 16. Määrä on pysynyt melko samana, sillä viikko sitten sairaalahoidossa oli 999 potilasta, joista tehohoidossa oli 13.