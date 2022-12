14-vuotias Vitaly joutui venäläisten kidutuskammioon Hersonissa

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashchenko on jakanut Twitterissä videon, jolla 14-vuotias Vitaly kertoo joutuneensa kidutuskammioon Hersonin alueella.

– Venäläinen ruletti, sähköshokki, roikkuminen telineessä, hakkaaminen. Oliko se vapautus, jonka he lupasivat? Vapautumista toivosta, vapautumista lapsuudesta, Herashchenko kysyy Twitterissä.

Videon on kuvannut Radio Libertyn venäjänkielinen palvelu Radio Svoboda. Videolla poika kertoo, että hänet ja hänen setänsä otettiin vangeiksi, koska sedän puhelimessa oli viestejä Ukrainan asevoimilta.

– Meidän silmät oli sidottu, he panivat pussin päämme päälle ja sitoivat kätemme vetoketjuilla. He toivat meidät johonkin kellariin, meitä oli siellä 13, Vitaly kertoo.

Vitalya ja muita pidettiin vangittuina Hersonin hovioikeuden kellarissa. Venäläiset yrittivät kuulustella vankeja hakkaamalla ja kiduttamalla.

– Venäläiset pelasivat siellä venäläistä rulettia, kiduttivat ihmisiä sähköllä ja ripustivat heidät telineeseen.

– Kun joku sai sydänkohtauksen riippuessaan telineessä, hänet yksinkertaisesti laskettiin alas ja heitettiin selliin.

A 14-year-old teenager from Kherson region went through the russian torture chamber with 12 other people. Russian roulette, electroshock, hanging on a rack, beating. Was it the liberation they promised? Liberation from hope, liberation from childhood?

📹: radio Svoboda pic.twitter.com/dpGoeGeFl2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 21, 2022