112-sovellus ilmoittaa jatkossa ilmahälytyksistä suoraan puhelimeen

Uudistuksella pyritään nopeuttamaan väestön varoittamista tilanteissa, joissa uhka tulee ilmasta.
Uudistus otetaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Tekoälyn luoma kuvitus.

Viranomaisten ylläpitämään 112 Suomi -sovellukseen tulee uusi ominaisuus, joka välittää ilmahälytyksiin liittyviä varoitusilmoituksia suoraan kansalaisten puhelimiin. Uudistus täydentää nykyistä vaaratiedotejärjestelmää tilanteissa, joissa uhka liittyy ilmasta tulevaan vaaraan.

Hätäkeskuslaitos kertoo tiedotteessaan, että ilmasta uhkaavaan vaaraan liittyvät hälytykset annetaan tällä hetkellä monikanavaisesti vaaratiedotteena. 112 Suomi -sovelluksessa vaaratiedotteen yhteydessä näkyy aina karttanäkymä, jossa vaara-alue on merkitty aktiivisena.

Tarve erilliselle ilmahälytysominaisuudelle nousi esiin Ukrainan sodan myötä. Suomessa tunnistettiin, että ilmauhkaan liittyvästä vaarasta tiedottamiseen tarvitaan nykyistä tarkempi ja erillinen ratkaisu.

Sisäministeriö ja 112 Suomi -sovelluksesta vastaava Hätäkeskuslaitos aloittivat keskustelut uuden ominaisuuden kehittämisestä vuonna 2024. Vuonna 2026 sisäministeriö asetti SIREN-hankkeen, jonka tehtävänä on rakentaa sovellukseen erillinen toiminto ilmasta uhkaavasta vaarasta viestimiseen.

Hankkeessa ovat mukana sisäministeriön lisäksi Ilmavoimat, hyvinvointialueiden pelastuslaitokset ja Hätäkeskuslaitos. Hanke toteutetaan EU-rahoituksella.

Uudistus merkitsee käytännössä sitä, että ilmahälytyksiin liittyvä viestintä voidaan jatkossa kohdentaa suoremmin mobiililaitteisiin. Samalla viranomaiset pyrkivät parantamaan väestön varoittamista tilanteissa, joissa reagointiaika voi olla lyhyt.

Aiheesta kertoi ensin MTV Uutiset. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio sanoo, että ominaisuus on tarkoitus ottaa käyttöön vielä tämän vuoden aikana.

