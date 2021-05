82 tapaa, joilla Helsinki on vaikeuttanut autoilua

Helsingissä ei nelipyöräisiä suosita.

Twitter-tili Päivän Byrokraatti pyysi äsken twiittaajia mukaan keräämään listaa toimenpiteistä, joilla autoilua on vaikeutettu ja vaikeutetaan Helsingissä.

Kysely poiki poikkeukselliselta tuntuvan vastausvyöryn.

Seuraavaan on otettu satunnaisessa järjestyksessä vastauksista osa lähinnä viimeaikaisia toimia. Osasta on editoitu näkyviin ydinkohtia.

1. Lauttasaaren sillalta poistettiin yksi autokaista.

2. Useimmilta 60 km/h väyliltä nopeusrajoitus on tiputettu 50 km/h ilman järkevää syytä, keskusta-alueille lisätty laajat alueet 30 km/h ja 40 km/h alueita, joilla poliisiautoja myöten kaikki ajavat liian alhaisen rajoituksen vuoksi pakotettuna ylinopeutta.

3. Keskustatunnelin rakentaminen estettiin.

4. Jätkäsaareen ei rakennettu sataman tarvitsemaa nelikaistaista väylää suoraan Länsiväylälle, vaan koko liikenne sumputettiin Ruoholahden ja Hietalahden ennestään ahtaaseen katuverkkoon.

5. Kruunuvuorensilta rakennetaan ilman autokaistoja.

6. Liikennejärjestelyt suunnitellaan siten, että bussipysäkki on ajoväylällä, ei syvennyksessä jolloin pysähtyneen bussin ohi pääse ajamaan. Autojana etenee perässä bussin tahdilla jolloin päästään sanomaan, ettei autolla matka ole sen nopeampi.

7. Muutenkin välityskyvyltään huono Lapinmäentie on tästä esimerkki. Koko liikenne seisoo, kun bussi on pysäkillä keskellä ajoväylää.

8. Tuusulanväylästä tehdään kaupunkibulevardi, jolla estetään autoilijalta pääsy tolkullisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle ja sieltä pois.

9. Tuusulanväylän nopeusrajoituksen alentaminen 100 -> 80 Tuomarinkylän ja Kehä III:n välillä.

10. Kaupunkiympäristön vihreä siirtymä…

11. Pysäköinnin suolainen hinta.

12. Hämeentie kävely- ja pyöräilyväyläksi.

13. Vihreät aallot muuttuneet punaisiksi.

14. Hämeentien Remontti. Kevyelle liikenteelle on varattu ruhtinaallisesti tilaa ja samalla autokaistoja on kavennettu reippaasti. Tämä näkyy hyvin esim. Kurvissa. Hämeentieltä Helsinginkadulle menee yksi kaista ja toinen kaista on jäänyt levennetyn jalkakäytävän ja pyörätien alle.

15. Nykyisin #HelsinkiKymp laittanut pysyväiskyltit kantakaupungin #asukaspysäköinti alueille: siirtokehotus 1.11-30.4. kuukauden parillisina ke (tai joku muu). Yhden kauden aikana siivousta korkeintaan kahtena päivänä. Lähisiirrosta veloittavat yli 100e. Kiusaamista.

16. Liikennejärjestelyt suunnitellaan siten, että bussipysäkki on ajoväylällä, ei syvennyksessä jolloin pysähtyneen bussin ohi pääse ajamaan. Autojana etenee perässä bussin tahdilla jolloin päästään sanomaan, ettei autolla matka ole sen nopeampi.

17. Kadunvarsipysäköinti kolikoilla poistettu.

18. Paloheinän tunneli tehtiin vaan yhdelle bussilinjalle… Jolla ei matkusta juuri ketään. Kuusmiehentielle samalle linjalle tehtiin kokonaan suorat omat ajokaistat ja autojen kaistat kavennettiin ja tehtiin shikaaneja.

19. Mäntymäen kentän parkkialueelta puolet on varattu linja-autoille, joita on pysäköitynä vain harvoin. Yleensä bussien osio ammottaa tyhjyyttään, mutta henkilöautoille ei ole tilaa.

20. Pysäköinnin hinta on vain kolminkertaistettu 2000-luvulla, vielä on varaa nostaa.

21. Tietulleja suunnitellaan. Estää maksavien asiakkaiden saapumisen kaupunkiin.

22. Mäkitorpantie kuilutettiin siten että bussia pysäkillä ei pysty ohittamaan, kadunvarsiparkit poistettiin, hidasteet kadulla ovat jyrkkiä autonhajottajia.

23. Frendi manas eilen, että nyt ne kuulemma aloittaa taas jotain lisähommia siinä hoodeilla ja Hakaniementorin seutuvilta häviää sen myötä 250 parkkipaikkaa. Tää linjoilla asuva kaveri kirosi, että minneköhän muualle ne survoutuu kuin jo valmiiksi ahtaaseen Kallioon.

24. Aleksanterinkadulla kiellettiin yksityisautoilu, poistettiin kadunvarsipysäköintipaikat.

25. Lönnrotinkadun päästä poistettiin ajoramppi josta aiemmin pääsi Mechelininkadulle ja Ruoholahteen.

26. Ikuisuuden kestävät tietyöt. Veturitiestä tehtiin Triplan ali mutkitteleva ruuhkasumppu, Pasilankatu kavennettiin ja täytettiin peräkkäisillä suojateillä. Raidejokerin työmaat lamauttanu koko Pohjois-Helsingin autoliikenteen vuosikausiksi kuoppaisiin tietyömaihin.

27. Huopalahdentieltä suunnitellaan poistettavaksi huomattava määrä pysäköintipaikoista ”uudistuksen” myötä. Munkin seudusta suunnitellaan ”ilmastoviisasta” (!!), tarkoittaen sitä, että autoilu tehdään mahdottomaksi ja lehmukset kaadetaan.

28. Keskuskatu rakennettiin kävelykaduksi ja poistettiin ajomahdollisuus Stokkan parkkihalliin.

29. Kääntyminen Telakkakadulta Merimiehenkadulle ja Punavuorenkadulle estettiin. Porkkalankadun sillalla on bussikaista busseille, joita ei enää ole, Fredan läpiajokielto Tennarin kohdalla, Mechelininkadun kaistojen vähentäminen, Kaivokadulta ei saa kääntyä Yliopistonkadulle.

30. Yksi juurisyy on kolmen julkisen infra. Raitiovaunukiskot valtaavat kaiken maanpäällisen tilan ja metro on torso. Lisäksi on vielä bussit. Esimerkkinä reitti Kampista Sörnäisiin. Sinne pääsee metrolla, muutamalla sporalla ja kymmenillä busseilla. Autolla on lähes mahdotonta.

31. -91 siirryttiin pois 50km/h yleisrajoituksesta. Liikennevalojen ajoitukset jäivät ennalleen. Pari kesää sitten 40km/rajoitus tuli mm. Pidemmälle Manskulla, Mäkelänkadun stadin päähän ja Pohjoisrantaan. Edelleen liikennevalojen ajoitukset ovat samat.

32. Liikennevalot toiminnassa 24/7 lähes joka risteyksessä. -80 luvun puolivälissä ainoastaan Ruskeasuolla ja Hesari/Ruuneberginkadun/ Manskun risteykset. Nyt lähes kaikki.

33. Ruskeasuolla, Mannerheimintien pohjoispäästä poistettiin iso liityntäparkki.

34. Pirkkolan uimahallin/liikuntapuiston parkkipaikasta viety about puolet paikoista erilaisten haitakkeiden avulla.

35. Kaivarista poistettu kadunvarsipaikkoja ja kuristettu Ursulan parkkipaikkaa.

36. Uudet asuinalueet rakennetaan kokonaisuudessaan alimitoitetulla pysälöintimahdollisuuksilla ja ilman kadunvarsipysäköintiä, jolloin vierailijoiden pysäköinti tehdään mahdollisimman vaikeaksi.

37. Liikennekameroiden määrä Helsingissä.

38. Autoja tuhotaan ilkivalloin, ei kohta uskalla pitää autoa. Jäätävät parkkihinnat tai ei parkkeja. Pakotetaan fillariin, ne varastetaan, jalan paras.

39. Lauttasaaren kaikki kadunvarsipaikat maksullisiksi asukaspysäköinnin piiriin ja aikarajoitetuiksi.

40. Bussikaistojen muuttaminen ympärivuorokautisiksi.

41. Kaikki tietyöt kestävät tarkoituksellisesti kauan ja joka paikassa vielä v—aan maksajalle: ”tässä rakennetaan maailman toimivinta kaupunkia”.

42. Raitiovaunut ja yli 12m ajokieltoalue.

43. Ja kaiken tämän lisäksi HSL harventaa bussien vuorovälejä. Keskustaan ei haluta ketään, ei autoilla, ei julkisilla.

44. Liikennevalot, nopeusvalvonta, auojatiet, bussikaistat, raitiovaunu autokaistalla, opastuskyltti ”Keskustaan” ei vie keskustaan, muut autot

45. Kun vähennetään autokaistoja, saadaan aikaan ruuhkaa, jota voi sitten kivasti alkaa ruuhkamaksuilla verottamaan. Ensin laitetaan miljoonia meluaitoihin sisääntuloväylille ja sitten mietitään niiden muuttamista bulevardeiksi.

46. Tärkein unohtui: Smith-Polvinen jätettiin tekemättä.

47. Topeliuksenkadulta Tukholmankadun risteyksestä pohjoisesta päin tultaessa poistettiin toinen kaista.

48. Hallinto-oikeuden hylkäämät Hernesaaren syöttöliikennesuunnitelmat.

49. Baana tehtiin pyörille, autojen sijaan.

50. Haagan ja Paloheinän tunnelit rajattu vain busseille. Samoin kuin tuleva Kruunuvuoren silta.

51. Parkkipaikkojen vähentäminen. Jopa määrättyjen alueiden asukkaiden on vaikea enää löytää parkkipaikkaa.

52. Asukaspysäköintimaksut on yli tuplattu muutamassa vuodessa ja tahti jatkuu.

53. Omakotitaloalueille ja lähiöihin tehdään usein umpikujia tahallaan haittaamaan autoliikennettä.

54. Intiankadulle maalattiin pyöräkaista, vaikka tien vieressä kulkee pyörätie.

55. Turun moottoritien liityntä Huopalahdentielle on tarkoitus kaventaa / sumputtaa.

56. Kauppatorin parkkiksen sisäänkäynnin paikkaa muutettu itäisestä päädystä keskelle. Viistoja ei tehty uuteen kohtaan, lähes mahdotonta päästä sportti autolla parkkikselle.

57. Itseäni kenties eniten häiritsevä päätös on että vierekkäisten lähiöiden välillä ei ole autoteitä. Täältä Kannelmäestä pääsee Konalaan, Malminkartanoon ja Pakilaan ainoastaan kehän kautta.

58. Spandex-asuiset pyöräilijät syöksyvät eteen minkä tahansa kulman takaa.

59. Fredaa ei pääse ajamaan enää suoraan pohjoiseen, Kampin alue kokonaisuudessaan yhtä autoilijan kiusantekoa.

60. Kannelmäen juna-asemalta poistettiin puolet pysäköintipaikoista. Näin estetään omakotitaloasujaa hyödyntämästä junaa, jos tarve asioida keskustassa. Sama Huopalahden asemalla, ehkä muillakin?

61. Kulosaaren sillalla on 50 km/h rajoitus. Kaupunkiin päin tultaessa sen nyt ehkä juuri ja juuri tajuaa, koska ajonopeudet halutaan ajoissa alhaisiksi tunneliin, mutta poispäin tultaessa aivan ääliömäinen.

62. Hietaniemen parkkipaikkoja poistetaan. Omaisten pääsyä haudoille siis vaikeutetaan. Seurakunta suivaantui ja teki parkkipaikkoja hautausmaan muurien sisäpuolelle.

63. Mechelininkatu kavennettiin ja poistettiin pysäköintipaikat pyörätien tieltä.

64. Ajokaistoja vähennetään, pysäköintiä hankaloitetaan, kadunvarsipysäköintipaikkoja vähennetään, pysäköinnistä tehdään kaikkialla Helsingissä maksullista, pysäköinti poistettu julkisista laitoksista: sairaalat, oikeus, virastot, jne.

65. Fredalle vedetään raitiovaunukiskot. Noin 100 parkkipaikkaa poistuu.

66. Ruuhkamaksuja suunnitellaan. Helsingissä ei olisi ruuhkia, jos ei niitä ehdointahdoin haluta, jotta voidaan kieltää autoilu. Estää tavaroiden kulkua kaupunkiin ja kaupungista.

67. ’Joku’ luulee, että jakeluautot lentävät ja tavarat tulevat kauppoihin taivaasta. Eikä ne junanraiteetkaan vie joka kaupan takapihalle. Käsittämätöntä verrata Helsinkiä Pariisiin ja muihin miljoonakaupunkeihin, Hesassa ei asu miljoonia.

68. Veloitukseton pysäköinti klo 18 -> lopetettiin. Joukkoliikennekaistoitukset varattu joukkoliikenteelle 24/7 vaikka joukkoliikenne kulkee virka-aikaan.

69. Kaivopuiston rantatie suljettiin autoilta viime kesänä koronaverukkeella.

70. Töölöntorista tehdään viihtyisämpi. Noin 40 pysäköintipaikkaa poistetaan 3 vuotta ennen torin kunnostamista. Torin läheiset yritykset ja ravintolat näivettyvät.

71. Sähköautojen latauspaikat 24/7 varattu vain sähköautoille. Kahdelle autolle maalattu avokätisesti ruudut, joihin mahtuu 70-luvun Royal Monaco heittämällä. Vievät kolmen auton tilan.

72. Eliel Saarisen tie rakennettiin siten että siitä saa kulkea vain bussit, sen alitunneli tehtiin tahallaan liian kapeaksi.

73. Pohjois-Espan muuttamista kävelykaduksi suunnitellaan. Lisää ruuhkia itä-länsisuunnassa.

74. Jätkäsaaren rakentamisessa ei huomioitu sitä, että autoilijat pääsisivät tolkullisesti satamaan ja sieltä pois.

75. Liikennevalot estää sujuvan autoilun jopa 04:00 aamuyöstä.

76. Lumitöiden tekemättäjättäminen / lumen kasaaminen parkkipaikoille.

77. Kaupunkibulevardeiksi muutettavien Helsingin suurten sisääntuloväylien (mm. Tuusulanväylä) ohella henkilöautoilta aiotaan Lauttasaaren sillan ohella ottaa tilaa myös mm. Hämeentiellä, Mechelininkadulla, Mäkelänkadulla, Paciuksenkadulla, Pitäjänmäentiellä ja Tukholmankadulla.

78. Käytäntö, jossa bussipysäkkejä ei vedetä sisään ajoradalta, vaan bussit pysäyttävät kaiken muun liikenteen.

79. Onko mainittu kehä 1 ja kamerat 100m välein.joka aiheuttaa jatkuvia jarrutteluita,varmuudeksi… Kokoajan ja aina. Turvallisuus kaukana ,vaikka perusteena olikin.

80. Ja naurettava määrä pyöräteitä joka paikkaan.. ja 9kk/v täysin tyhjillään , ja todella vähän sotkijoita edes kesäpäivinä..

81. Mannerheimintielle on tullut yllättäen sellaiset liikennevalot, mitkä vaihtuvat punaiselle autoilijoille, vaikkei ole yhtäkään jalankulkijaa eikä sivukadulla yhtään autoa odottamassa. Eli liikennettä seisotetaan huvikseen eikä siis välitetä päästöistä pätkääkään.

82. Yleinen liikennesuunnittelu. Lähtökohta ei ole sujuva liikenne vaan päinvastoin.

