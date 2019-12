Hallituksen puoluejohtajat pitivät salaisen kokouksensa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myöhään yöllä tiedotettiin, että ’puheenjohtajat kävivät keskustelun poliittisesta tilanteesta’.

Hallituspuolueiden johto oli sunnuntain ja maanantain vastaisena iltana ja yönä koolla paikassa, jota ei kerrottu julki.

Lopulta hieman ennen puoltayötä valtioneuvosto twiittasi seuraavasti:

– Hallituspuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat kävivät keskustelun poliittisesta tilanteesta. Hallitus valmistautuu vastaamaan välikysymykseen tiistaina.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson twiittasi osallistuneensa neuvotteluun puhelimitse hotellihuoneesta Kajaanista ja sen kestäneen yli kaksi tuntia.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi aiemmin sunnuntaina Ylelle , että ”hallituksen toimintakyky on ihan täydellinen tällä hetkellä”.

Hallituspuolueiden puheenjohtajien kokouksesta Rinne sanoi näin:

– Me käydään läpi Postin tilanne ja puhutaan välikysymyksestä ja siihen vastaamisesta.

Antti Rinne ei suostunut vastaamaan, aikooko hän jatkossa vähentää puuttumistaan työmarkkinajärjestöjen välisiin neuvotteluihin.

– Tämä kysymys on hyvin asenteellinen ja minun mielestä väärä. Työmarkkinajärjestöjen välisiin neuvotteluihin en ole puuttunut millään tavalla.

– PAU ja Palta on neuvotellut alansa työehtosopimukset ja se on kulkenut sovittelijaprosessin kautta, mutta omistajaohjauksessa on puututtu tähän Postin ja PAUn väliseen riitaan sekä 700 ihmisen omasta tahdosta riippumatta tapahtuneesta siirrosta toiseen yhtiöön ja palkkojen alentamisesta.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat kävivät keskustelun poliittisesta tilanteesta. Hallitus valmistautuu vastaamaan välikysymykseen tiistaina. — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) December 1, 2019

Missä on hallitus? Opetusministeri istuu täällä Kajaanissa hotellihuoneen lattialla ja osallistuu kohta kolmatta tuntia erääseen puhelinneuvotteluun. pic.twitter.com/BOA27YBsZY — Li Andersson (@liandersson) December 1, 2019