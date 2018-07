10 minuuttia oikeudessa ja hirteen – Euroopan ISIS-matkaajien karu loppu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Irakin oikeusasteissa on tuomittu satoja ISIS-järjestön riveissä taistelleita henkilöitä, myös useita Britannian kansalaisia.

Irak on tuominnut kuolemaan useita ISIS-järjestöön kuuluneita henkilöitä, joiden joukossa on mahdollisesti myös Britannian kansalaisia. Maan korkeimman oikeuden tiedottaja Abdul Sattar Beraqdar toteaa, että jihadistien riveissä taistelleet britit ansaitsevat tuomionsa.

– Vaikka rankaisu vaikuttaakin ankaralta, tulee se kohentamaan myös oman maanne turvallisuutta, Beraqdar sanoo Daily Expressin mukaan.

– Olen varma, että Britanniassa on satoja ihmisiä, jotka suunnittelevat parhaillaan samankaltaisten rikosten tekemistä. He tulevat harkitsemaan asiaa vakavasti, jos me irakilaiset olemme ankaria rangaistuksissamme.

Irakin pääministeri Haider al-Abadi määräsi äskettäin 13 jo aiemmin tuomittua terroristia teloitettavaksi. Toimenpide on kosto ISIS:lle, joka ilmoitti tappaneensa kahdeksan panttivankiaan.

Beraqdar ei kuitenkaan vahvistanut, oliko kuolemantuomion saaneiden joukossa tällä kertaa Britannian kansalaisia. Osa briteistä odottaa vielä oikeudenkäyntiä Irakissa.

Beraqdar kertoo käsitelleensä satoja vastaavia tapauksia bagdadilaisessa tuomioistuimessa ja antaneensa lukuisia kuolemantuomioita. Hänen mukaansa oikeudenkäynnit ovat kestäneet välillä vain kymmenisen minuuttia.

Arvioiden mukaan ainakin 800 Britannian kansalaista on matkustanut viime vuosien aikana Irakiin ja Syyriaan taistellakseen ”kalifaatin” puolesta.

Britannian ulkoministeriön mukaan terroristit tulisi pääsääntöisesti tuomita niissä maissa, joiden alueella rikokset ovat tapahtuneet. Ministeriö kuitenkin ilmoittaa periaatteessa vastustavansa kuolemantuomiota.