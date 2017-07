Maailman suurin ydinsukellusvene ajaa pinnassa kohti Suomenlahtea – täältä sen voi nähdä

Venäjä on lähettänyt viimeisen käytössä olevan Typhoon luokan ballistisen ohjussukellusveneen Dmitri Donskoin Itämerelle. Maailman suurin ydinsukellusvene osallistuu Pietarissa heinäkuun lopulla järjestettävään laivastoparaatiin. Paraatiin matkaa myös muun muassa eräs maailman suurimmista pintataistelulaivoista, ohjuristeilijä Piotr Veliki.

Molemmat alukset kuuluvat Venäjän pohjoiseen laivastoon ja niiden läsnäolo on poikkeuksellista. Dmitri Donskoi on Itämerellä ensimmäistä kertaa.

Tanskalaisen DR:n mukaan harvinaisen sukellusvenevieraan on havaittu saapuneen Tanskan aluevesille varhain aamuyöllä tänään perjantaina. Lehden mukaan Dmitri Donskoi nähtiin Læsøn liepeillä.

Aluksen on kuljettava Ison Beltin sillan ali matkallaan Itämerelle. Veden mataluuden vuoksi massiivisen aluksen on pakko ajaa pinnassa. Se merkitsee sitä, että sukellusveneen ja muut venäläislaivat voi päästä näkemään tämän linkin takaa löytyvästä Ison Beltin sillan nettikamerasta. Venäläisalusten tarkkaa saapumisaikaa on kuitenkin vaikea ennustaa.