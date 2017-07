Moskovaan pystytettiin Iivana Julman patsas - aiempi hajotettiin tunnissa

Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan on pystytetty maan ensimmäisen tsaarin, Iivana Julman patsas, kertoo The Moscow Times. Patsas on ensimmäinen tsaaria kuvaava patsas kaupungissa ja toinen koko maassa. Se sijaitsee niin sanotulla hallitsijoiden kujalla, jossa on esillä kaikkiaan 33 Venäjän historiallista hallitsijaa.

Patsas oli tarkoitus sijoittaa alun perin tsaariin liittyvään Aleksandrovin kaupunkiin, joka sijaitsee noin 120 kilometrin päästä Moskovasta. Kaupungin asukkaat kuitenkin vastustivat hanketta ja hajottivat patsaan tunnin sisällä sen pystyttämisestä.

Toinen patsas pystytettiin viranomaisten toimesta Kurskia lähellä sijaitsevaan Orjoliin vuonna 2016, mikä aiheutti kuukausia kestäneen kansallisen keskustelun siitä, ansaitsevatko maan historian brutaaleimmat hallitsijat tulla valetuksi pronssipatsaaksi.

Patsashankkeen takana on Venäjän sotilas-historiallinen yhteisö, jonka on tarkoitus pystyttää vielä tänä vuonna muun muassa Vladimir Leninin ja Boris Jeltsinin patsaat.