USA käytti "kaikkien pommien äitiä" ISIS-terroristeja vastaan

Kuva: US DoD

Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltain armeija on pudottanut torstaina Afganistaniin GBU-43/B MOAB -pommin (Massive Ordnance Air Blast Bomb tai epävirallisesti Mother of All Bombs).

Pommin pituus 9,17 metriä, ympärysmitta 1,02 metriä ja painaa melkein kymmenen tonnia. GBU-43/B on voimakkain olemassa oleva ei-ydinlatauksella varustettu pommi.

Pommi pudotettiin MC-130 -lentokoneesta ilmavoimien erikoisoperaatioiden komentokeskuksen toimesta.

Maalina oli ISIS-terroristien tunnelit Nangarhar provinssissa Afganistanissa.

Pommi kehitettiin vuonna 2003, mutta sitä ei ole käytetty taistelutehtävissä koskaan aikaisemmin.