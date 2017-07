Donald Trumpin hallinto harkitsee lisävaltuuksia laittomien maahantulijoiden karkotuksiin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnossa suunnitellaan laittomien maahantulijoiden karkotuksista vastaavan Kotimaan turvallisuusviraston valtuuksien huomattavaa lisäämistä.

Asiasta uutisoi The Washington Post, joka pohjaa tietonsa kahteen viranomaislähteeseen. Lehden mukaan asiaa koskevaa muistiota on kierrätetty Trumpin hallinnossa.

Muistiossa ehdotetaan virastolle valtuuksia karkottaa kaikkialta Yhdysvalloista kiinni ottamansa laittomat maahantulijat, jotka eivät voi todistaa oleskelleensa Yhdysvalloissa yli 90 päivää. Nyt suora karkotusoikeus on voimassa vain tilanteissa, joissa maahantulija on ollut Yhdysvalloissa vain alle kaksi viikkoa ja hänet on otettu kiinni alle 160 kilometrin päässä rajasta. Muissa tapauksissa karkotukseen tarvitaan oikeuden päätös.

Kotimaan turvallisuusviraston lehdistöedustaja Joanne F. Talbot sanoo The Washington Postille, että hän ei ole nähnyt muistiota. Talbotin mukaan kyseessä on luonnos, eikä sisäministeri John F. Kelly ole vielä tehnyt päätöksiä asiassa.

– Potentiaaliset muutokset antaisivat Kotimaan turvallisuusvirastolle mahdollisuuden käyttää resursseja tehokkaammin poistaakseen maasta henkilöitä, jotka ovat oleskelleet täällä verraten lyhyen aikaa, ja samalla pitää huolta oikeusturvasta, Talbot sanoo.