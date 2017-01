Näin Donald Trump todella sanoi: Olen sitoutunut Euroopan ja lännen puolustamiseen

The Times haastatteli virkaansa ensi perjantaina astuvaa USA:n presidenttiä Donald Trumpia. Myös saksalainen Bild oli haastattelussa mukana.

Suomessa uutisoitiin yöllä, että Trump haastattelussa "kuvailee sotilasliitto Natoa vanhentuneeksi", pitää Natoa hyvin tärkeänä ja valittaa vain viiden Nato-maan maksavan osuutensa.

Donald Trumpin sanoma oli kuitenkin laajempi. Verkkouutiset julkaisee tässä haastattelun kyseisiä kohtia laajemmin siteeraten.

Naton kohdalla The Timesin haastattelija sanoi Donald Trumpin jopa vaivaa nähden painottaneen, että hän on sitoutunut Euroopan ja lännen puolustamiseen.

Trumpin huoliksi kuvailtiin, ettei Nato ollut muuttunut kohtaamaan pääuhkaa eli islamistista terrorismia ja sen jäsenmaat nojaavat liiaksi Amerikkaan.

"Sanoin kauan aikaa sitten, että Natolla oli ongelmia. Numero yksi oli että se oli vanhentunut, koska se luotiin monia, monia vuosia sitten. Numero kaksi: (jäsen)maat eivät maksa sitä mitä niiden tulisi maksaa. Sain paljon painostusta, kun sanoin Naton olevan vanhentunut. Se on vanhentunut, koska se ei hoida terroria. Sain kahden päivän ajan paljon painostusta. Ja sitten he alkoivat sanoa että Trump on oikeassa", Donald Trump totesi.

"Ja toinen asia on, että maat eivät maksa reilua osuuttaan, joten meidän oletetaan suojelevan maita. Mutta monet näistä maista eivät maksa mitä niiden tulisi maksaa, joka minusta on hyvin epäreilua Yhdysvaltoja kohtaan. Tämän sanottuani, Nato on hyvin tärkeä minulle. On viisi maata jotka maksavat sen mitä niiden pitää. Viisi. Se ei ole paljon".

Donald Trump sanoi olevansa valmistautunut välirikkoon niin Angela Merkelin kuin Vladimir Putininkin kanssa.

"No, aloitan luottamalla molempiin - mutta saa nähdä kauanko se kestää. Se ei välttämättä kestä kauan".

"Vaikeaa pitää sitä kasassa"

Suomessa uutisoitiin, että Donald Trump uskoo muiden maiden lähtevän EU:sta Brexitin jälkeen.

The Timesissa Donald Trump uskoi Brexitistä tulevan suuren asian ja halusi USA:lle nopeasti kauppasopimuksen Britannian kanssa. Näin Trump sanoi EU:sta:

"Ihmiset, maat haluavat oman identiteettinsä ja Yhdistyneet kuningaskunnat halusi oman identiteettinsä. Mutta uskon, että jos ei heitä (EU-maita) olisi pakotettu ottamaan kaikkia pakolaisia, niin monia, kaikkien niiden ongelmien kanssa mitä se... tuo mukanaan, luulen että teillä ei olisi Brexitiä. Tämä oli viimeinen korsi joka katkaisi kamelin selän. ...Uskon muiden lähtevän. Mielestäni sen (EU:n) koossa pitäminen ei tule olemaan niin helppoa kuin ihmiset luulevat. Ja ajattelen, että jos pakolaisia virtaa Euroopan eri osiin... luulen että tulee olemaan hyvin vaikeaa pitää sitä kasassa, koska ihmiset ovat vihaisia siitä".

Donald Trump osoitti kunnioitustaan Saksan Angela Merkeliä kohtaan, mutta sanoi uskovansa hänen tehneen "yhden katastrofimaisen virheen" toivottamalla tervetulleeksi "kaikki ne laittomat tulijat, tiedättehän, kaikki, mistä tahansa he tulivat. Eikä kukaan edes tiedä mistä he tulivat".

"Kun katsoo Euroopan Unionia ja Saksaa. Pohjimmiltaan väline (vehicle) Saksalle. Siksi mielestäni Britannia oli niin viisas lähtiessään".

Matkustusrajoitukset tulevat

Haastattelun muita pointteja olivat:

* Donald Trump kertoi saaneensa Britannian Theresa Maylta joulun jälkeen kopion Winston Churchillin kirjeestä amerikkalaisille, jonka Churchill oli lähettänyt hieman sen jälkeen, kun Japani oli hyökänyt Pearl Harboriin.

* Trump suostuu ydinaseiden vähentämisen diiliin Vladimir Putinin kanssa vastavuoroksi pakotteiden poistamisesta. "Heillä on pakotteita Venäjällä - katsotaan saammeko joitain hyviä diilejä Venäjän kanssa. Yhtenä asiana minusta ydinaseiden tulisi olla hyvin alhaalla ja vähennettävissä hyvin merkittävästi, se on osa sitä".

* Trump oli erittäin kriittinen Venäjän interventiolle Syyriaan ja kuvaili sitä "hyvin pahaksi asiaksi" joka johti "hirveään humanitaariseen tilanteeseen".

* Viikon päästä maanantaina säädetään Amerikan rajoja vahvistavia määräyksiä. Ne voivat sisältää USA:an tulevien eurooppalaisten matkarajoituksia ja "äärimmäistä seulontaa" niille jotka tulevat islamistisen terrorismin alueilta.

* Trump sanoi USA:n päätöksen vallata Irak olleen "ehkä pahin päätös joka koskaan maamme historiassa tehtiin", kuin "heittäisi kiviä ampiaispesään". Afganistan hänen mukaansa etenee huonosti ja yritykset saada Mosul takaisin ovat olleet katastrofi.

* Donald Trump vahvisti nimittävänsä vävynsä eli tyttärensä Ivanka Trumpin miehen Jared Kushnerin Lähi-idän rauhanneuvottelijaksi, kehotti Britanniaa torjumaan vetolla uudet YK:n turvaneuvoston Israelille kriittiset lausunnot ja toisti arvostelunsa presidentti Barack Obaman Iran-ydinsopimuksen hoidosta.