Kremlin äänitorvi Jussi Niinistölle: sotahulluutta ja Venäjän-vastaisuutta

Uutiskanava Sputnik uutisoi Suomen puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) Ahvenanmaa-lausuntoja. Neutraaliin uutisen on liitetty ingressi, jossa lehti arvostelee voimakkaasti Niinistöä.

– Sotahulluuden ja Venäjä-vastaisuuden aalto, joka on pyyhkäissyt Skandinavian yli, näyttää saavuttaneen Suomen. Suomi ottaa oppia Ruotsista ja aikoo aseistaa uudelleen Ahvenanmaan, joka on ollut demilitarisoitu vyöhyke 160 vuoden ajan, Sputnik kirjoittaa.

Niinistö pohti viikonloppuna, voitaisiinko Ahvenanmaalle sijoittaa puolustusjoukkoja. Hän totesi maanantaina blogissaan, että sotilaallisen selkkauksen aikana Ahvenanmaa ei voi pysyä sen ulkopuolella.

Sputnik toteaa, että Niinstiö saa tukea ajatuksilleen tutkija Jukka Tarkalta ja tutkija Charly Salonius-Pasternakilta.

– Retoriikkka on samanlaista kuin jota Ruotsissa on käytetty Gotlannin tapauksessa. Gotlantiin on sijoitettu pysyviä joukkoja vuosikymmenen demilitarisoinnin jälkeen, syinä "yleinen globaali kehitys" ja "Venäjän toimet erityisesti". Ei olekaan yllätys, että Ruotsissa Ahvenanmaan uudelleenmilitarisointia on tervehditty ilahtuneena, Sputnik kirjoittaa.

Sputnikia pidetään Kremliä lähellä olevana uutiskanavana.