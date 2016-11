Saksaan palannut lähes 300 jihadistia

Saksasta on lähtenyt taistelemaan yli 850 islamistia Syyriaan ja Irakiin. Saksan turvallisuusviranomaiset ovat tutkineet 784 lähteneen taustat ja elämäkerran.

Lähteneistä 274 tiedetään palanneen Saksaan, heistä 12 prosenttia on pidätetty. Kolmannes kaikista lähteneistä on edelleen Syyriassa tai Irakissa ja kolmanneksen olinpaikkaa ei tiedetä.

Tutkimuksen mukaan neljännes palanneista on ryhtynyt yhteistyöhön Saksan viranomaisten kanssa.

Kahdeksan prosenttia on palannut taktisista syistä, eli esimerkiksi lepäämään taistelurasituksista tai hankkimaan rahaa.

Kymmenen prosenttia palanneista on menettänyt uskonsa asiaan, jonka puolesta he lähtivät taistelemaan. Sen sijaan 48 prosenttia on pysynyt uskollisena radikaaleille aatteilleen.