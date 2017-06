Terroristit-sana poistettiin Paluu tulevaisuuteen -elokuvasta

Elokuvamuokkauksesta uutisoi Daily Caller. 1980-luvun klassikkofilmissä Paluu tulevaisuuteen juoneen kuuluu, että libyalaiset terroristit jahtaavat Doc Brownia, joka on varastanut heiltä plutoniumia. Terroristit ampuvat Docin, mutta ajassa taaksepäin siirtyvä Marty McFly ryhtyy kirjoittamaan tälle kirjettä, jossa varoittaa tapahtuvasta.

TBS-elokuvakanavan esittämässä versiossa kanava on sensuroinut pois Martyn kirjettä laatiessaan ääneen sanomat sanat "by terrorists". Lauseesta "you will be shot by terrorists" on jäänyt jäljelle "you will be shot".

Kyse ei ole erehdyksestä, sillä sanat on poistettu myös hetkeä myöhemmin näkyvästä kirjeestä.

Alla olevassa ylemmässä twiitissä näkyy ensin elokuvan kohdan alkuperäinen versio. Sen jälkeen näytetään TBS-kanavan esittämä versio.

Uuden version äskeinen esittäminen TBS:lla suututti USA:ssa tv-katsojia. On kuitenkin mahdollista, että sensuroinnit oli tehty jo vuosikymmeniä sitten elokuvan tv-versioita varten.