Pohjois-Korea toimittaa materiaalia Syyrian kemiallisten aseiden laitokselle

YK:n alainen paneeli tutkii Pohjois-Korean ja Syyrian tekemää aseellista yhteistyötä kemiallisten aseiden, ballististen ohjusten ja tavanomaisten aseiden osalta.

Paneelin raportin sisältö tuli julki tiistaina, kun Reuters kertoi siitä. Nyt Ukrainan hallitus on julkaissut raportin kokonaisuudessaan.

Paneelin mukaan kaksi YK:n jäsenmaata on pysäyttänyt Syyriaan matkalla olleita lähetyksiä viimeisten kuuden kuukauden aikana. Lähetysten vastaanottajana oli SSRC:n (Syria's Scientific Studies and Research Centre) puolesta toimiva yhtiöitä. SSRC on organisaatio, joka vastaa Syyrian kemiallisten aseiden ohjelmasta.

Toinen jäsenmaista kertoi paneelille, että sillä oli syytä epäillä, että tuotteet olivat osa KOMID:n sopimusta Syyrian kanssa. KOMID on viralliselta nimeltään Pohjois-Korean kaivosteollisuuden kehittämisen kauppayhtiö, mutta se tunnetaan Pohjois-Korean asekauppaa pyörittävänä yhtiönä. KOMID on ollut YK:n mustalla listalla vuodesta 2009 lähtien.

SSRC:n ja KOMID:n on todettu aiemminkin tehneen yhteistyötä kielletyn materiaalin kuljetuksissa.

Raportissa kerrotaan, että paneeli jatkaa tutkimusta Pohjois-korean edustajien toimista Syyriassa. Siinä todetaan, että Pohjois-Korealla on pysyvä KOMID:n edustus Syyriassa.

Kemiallisten aseiden ohella paneeli tutkii raportoituja kiellettyjä ballististen ohjusten ja tavanomaisten aseiden yhteistyötä Syyrian ja Pohjois-Korean välillä. Tähän yhteistyöhön sisältyvät Syyrian Scud-ohjusohjelmat ja Syyrian ilmatorjuntaohjusten huolto- ja korjaustyöt.

Syyria sopi tuhoavansa kemiallisten aseiden varastonsa elokuussa 2013 Ghoutaan tehdyn 1 300 ihmistä tappaneen kaasuiskun jälkeen. Huhtikuussa Syyriassa tehtiin jälleen kaasuisku, josta kansainvälisesti syytettiin Syyriaa.