Surullinen kertomus Lontoon tornitalon palosta: 42 ruumista löytyi yhdestä huoneesta

Lontoossa viime viikolla palaneen Grenfell Tower -tornitalon lähellä asuva mies kertoo, että talon raunioista oli löydetty samasta huoneesta 42 ihmistä. Mies kertoo tunteneensa talon asukkaita. Hänen mukaansa huoneesta löytyneiden ruumiiden joukossa oli lapsia ja vanhuksia.

Mies kertoo löydöstä sunnuntaina Youtubessa julkaistulla videolla (jutun alla). Hän kertoo kuulleensa tiedon tutulta palomieheltä.

"Kaverini työskentelee palokunnassa. Eilen hän kertoi, että 42 ruumista on löydetty samasta huoneesta. He olivat piiloutuneet yhdessä", mies kertoo.

"Kukaan ei tiedä tästä. Hän tietää vain, koska on palomies", hän lisää.

Mirrorin mukaan Lontoon pelastusviranomaiset eivät ole kommentoineet väitettä.

Poliisi on vahvistunut, että kuolleiden määrä on tällä hetkellä 79. Määrän odotetaan kuitenkin nousevan, kun raunioiden tutkiminen jatkuu. Poliisi on aiemmin varoittanut, ettei kaikkia kuolleita tulla koskaan tunnustamaan.